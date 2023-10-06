Вибухова хвиля була дуже потужною: Синєгубов розповів про страшні травми у людей в Грозі
Усі поранені внаслідок удару по кафе в Грозі мають серйозні поранення. Люди перебувають в лікарні у критичному стані, адже вибухова хвиля була потужною.
В ефірі національного телемарафону очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що поранені внаслідок атаки по Грозі перебувають у критичному стані. Про це пише 24 Канал.
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Що відомо про стан поранених
Синєгубов пояснив, що кафе, у яке прилетів "Іскандер", було досить невеличке й епіцентр вибуху був посередині приміщення. Люди, які зазнали поранень, були на подвір'ї, проте вибухова хвиля була досить серйозною.
Всі поранення серйозні, досить критичні. Важкі діагнози. Є відкрита черепно-мозкова травма, зокрема. Люди (які загинули – 24 Канал) перебували всередині приміщення, де був епіцентр вибуху. Ті, що отримали травми, перебували на подвір'ї, однак все одно вибухова хвиля була досить серйозною,
– розповів Синєгубов.
Фахівці продовжують ідентифікувати тіла
За словами Синєгубова, рятувальники вже розібрали завали й наразі відбувається ідентифікація частини тіл. Наразі фахівці пересівають залишки, адже необхідно переконатися, що всі тіла були виявлені.
Наші підрозділи ДСНС працюють на місці й зараз. Завали ми вже розібрали, тіла дістали. Але зараз відбувається ідентифікація частини тіл. Ми будемо пересівати залишки, оскільки за нашою інформацією там ще могли бути люди. "Іскандер" прилетів безпосередньо в будівлю і вибухова хвиля була досить серйозна. Ми маємо переконатися, що всі тіла були дістані й рештки тіл так само,
– сказав він.
Поліція ідентифікувала 35 тіл
- 5 жовтня Росія завдала ракетного удару по кафе у селі Гроза Куп'янського району Харківської області. Внаслідок атаки загинули 52 людини.
- Станом на ранок 6 жовтня поліція ідентифікувала 35 тіл. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти.