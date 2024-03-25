Наші діти бігли до укриттів під ракетами: Кулеба звернувся до Заходу із терміновою заявою

Вранці окупанти вдарили по Києву балістикою. Дмитро Кулеба нагадав західним союзникам про потребу захисту українського неба.

У мережі поширили відео, на якому діти в Києві мчать до укриттів під звуки вибухів. Очільник МЗС України звернув увагу міжнародних партнерів на черговий злочин росіян і попросив допомоги.

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Вони здатні на все

У соцмережі Х Кулеба опублікував пост, в якому нагадав світові про те, що наш ворог не цурається жодних засобів у війні проти України. Немає безчинств, на які б окупанти не наважилися. Так, вони посміли вдарити високошвидкісними ракетами по центру багатомільйонної столиці.

Дипломат нагадав, що українські діти постійно перебувають під загрозою. Сьогодні, 25 березня, маленькі кияни бігли до сховищ, у той час, як над столицею ППО збивала смертоносні балістичні цілі.

Це нагадування, що Україні терміново потрібен посилений протиповітряний захист, зокрема системи та ракети Patriot, здатні відбити будь-яку атаку Росії,

– заявив міністр.

Не можна зволікати ні хвилини

На цинічний удар по Києву відреагувала і посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона зазначила, що за останній тиждень країна-агресорка випустила по суверенній державі сотні ракет і безпілотників.

Україна потребує нашої допомоги зараз. Не можна втрачати ні хвилини,

– написала пані посол у соцмережі Х.

Атака на Київ балістикою: що відомо

Вранці у столиці пролунали вибухи. Повітряні сили перед цим повідомили, що на Київ летить ракета.

Пізніше стало відомо, що по місту ворог вдарив двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Їх вдалося збити силам ППО. Втім, на жаль, уламки пошкодили цивільну інфраструктуру та поранили людей.

Так, у Печерському районі уламки зруйнували будівлю спортзалу державного навчального закладу. У Солом'янському районі пошкоджено два приватні будинки.

У Голосіївському – падіння уламків в лісосмузі, у Дарницькому сталося загоряння нежитлового приміщення.

Наразі відомо про десять постраждалих. Двоє госпіталізованих, в інших – гостра реакція на стрес.

Попередньо, росіяни могли вдарити "Цирконом".