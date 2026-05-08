Біля Верховної Ради "дещо" є: чому Росія не посміє вдарити по "центру прийняття рішення" у Києві

Напередодні 9 травня у Росії погрожують вдарити по "центру прийняття рішення" у Києві, якщо Україна спробує зірвати святкування і парад у Москві. Причому погрози лунають як із пропагандистського телебачення, так і з вуст представників Кремля.

Втім, у InformNapalm вважають, що росіяни навряд чи наважаться атакувати урядовий квартал у Києві.

Чому Росія побоїться вдарити по урядовому кварталу у Києві?

Так, нещодавно пропагандистка Ольга Скабеєва в етері телеканалу "Россия-1" перерахувала "цілі" у Києві, які можуть потрапити під російський удар "Орєшніком". Це, зокрема, Кабінет Міністрів, Верховна Рада посольства Латвії, Японії, Вірменії, будівля СБУ.

Тільки-от, Скабеєва забула, що в урядовому кварталі є й посольство Китаю. Воно розташоване усього у 400 метрах від Верховної Ради України біля Маріїнського парку, який пропагандистка теж згадує у сюжеті.

Тому Скабєєва може скільки завгодно "лякати" своїми пустопорожніми погрозами дипломатів Латвії, Японії чи Вірменії, але після цього сюжету на центральному російському каналі до Москви ймовірно вже надійшов дзвінок з Пекіну, щоб нагадали російським васалам...де розташований Маріїнський парк,

– зауважили аналітики InformNapalm.

За словами експертів, усі чудово розуміють: Путін краще осоромиться, ніж запустить "Орєшнік" поруч із китайським посольством. Тож подібні сюжети російської пропаганди розраховані переважно не на іноземну аудиторію, а на росіян, які вже, здається, забули, як користуватися Google чи Яндекс-мапами. Можливо, саме тому в Росії й вимикають інтернет "на свята" – щоб по телевізору можна було показувати будь-які нісенітниці, а люди не перевіряли інформацію й не ставили незручних запитань.

У Росії панікують через можливі "сюрпризи" на 9 травня

Наприкінці квітня Володимир Путін анонсував "перемир'я" з Україною з 8 по 9 травня. Причому у Кремлі заявили, що не потребують для його запровадження згоди Києва.

У відповідь Володимир Зеленський запропонував окупантам перемир'я у ніч з 5 на 6 травня. Втім, росіяни проігнорували оголошене Україною припинення вогню і продовжили наступальні операції на землі і масовані удари з повітря.

Зеленський своєю закликав іноземних лідерів утриматися від поїздок до Москви на 9 травня. Глава держави уточив, що 8 – 9 травня Україна продовжить діяти дзеркально. У відповідь на російські обстріли – будуть атаки з боку Києва.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія дасть "жорстку відповідь", якщо Україна спробує зірвати порад у Москві. Він також сказав, що "пощади не буде".

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що удар по Москві 9 травня можливий, але Україна, ймовірно, діятиме інакше – битиме не по столиці, а по більш вразливих військових і енергетичних об'єктах у Росії. За його словами, витрачати дрони на добре захищену Москву неефективно. Натомість Україна вже регулярно атакує нафтобази, порти та військову інфраструктуру глибоко в Росії, що послаблює її економіку і здатність вести війну.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Росія може використовувати 8 – 11 травня для тиску або демонстративних дій, зокрема запуску ракет типу "Орешник". Також він зазначає, що Росія вже готує потенційні пуски та може закривати повітряний простір для цього. Водночас експерт наголошує: Україна має діяти за своїми військовими планами і не реагувати на російські погрози, адже ядерний шантаж, на його думку, є блефом. Головна загроза, за його словами, – це швидкі ракети "Орешник", тому під час таких періодів важливо дотримуватись правил безпеки по всій території України.