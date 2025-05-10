Під час зустрічі "коаліції охочих у Києві європейські лідери закликали Росію погодитися на безумовне 30-денне перемир'я, погрожуючи санкціями і посиленням допомоги Україні. Однак, ймовірно, Кремль готується до нових ударів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Росія може готувати похмуру відповідь "коаліції охочих"

Так, двоє європейських чиновників, присутніх у Києві, високо оцінили результати зустрічі "коаліції охочих", особливо з огляду на те, що Європі вдалося отримати підтримку Дональд Трампа. Хоча один з посадовців і визнав, що президент США має схильність швидко змінювати думку.

Багато що тепер залежить від того, як Путін відреагує на вимоги Заходу,

– заявили чиновники на умовах анонімності.

У суботу українська розвідка висловила стурбованість тим, що Росія може завдати нових авіаударів по Києву найближчими днями. Politico зазначає, що це було б похмурою відповіддю, яка висміяла б мирні зусилля Заходу.

Крім того, Росія планує закрити небо над полігоном "Капустин Яр" з 6:00 12 травня до 4:00 13 травня. Код у попередженні свідчить про підготовку бойових або випробувальних стрільб. З цього об'єкту раніше ворог запускав "Орешник".

Проте не варто панікувати, попередження та закриття повітряного простору не означають, що удар неминучий. В умовах війни загроза атак лишається постійною, тому найкраще, що ви можете зробити, щоб убезпечити себе – вчасно реагувати на оголошення тривога та негайно прямувати в укриття.

Що відомо про результати зустрічі у Києві