Нагадаємо, "коаліція охочих" у Києві заявили, що у понеділка, 12 травня, має розпочатися повне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Перед і після засідання його учасники провели телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом. Той висловив підтримку європейській ініціативі. 

Якщо перемир'я буде дотримано, почнуться мирні переговори. Якщо Росія на перемир'я не погодиться, то ЄС та США накладуть на неї санкції, що вже готуються.