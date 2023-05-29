У Києві діти з криками бігли в укриття під час атаки: щемливе відео

Росія випустила декілька ракет на Київ вдень 29 травня. На щастя, наші сили ППО знищили всі ворожі цілі.

У мережі оприлюднили відео, як у столиці школярі з криками тікали від вибухів. Про це інформує 24 Канал.

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У Києві діти з криками бігли в укриття під час атаки

На опублікованих кадрах можна побачити, як діти кричать, коли біжать у бомбосховище. У цей момент у столиці пролунали потужні вибухи і школярі злякались.

До речі, в Офісі Президента України вже відреагували на це відео. Андрій Єрмак заявив, що за це також буде відповідальність для кожного ворога.

Діти з криками біжать в укриття: дивіться відео

Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України. Близько 11:30 29 травня ворог атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Загалом випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено.

Цікаво, що вдень окупанти спробували обстріляти Київ балістикою. Однак це не завадило молодій парі відсвяткувати весілля, але нареченим довелося це робити у бомбосховищі.

Одразу після церемонії наречені спустилися до бомбосховища, тому що у столиці було оголошено повітряну тривогу, а згодом пролунали вибухи. На щастя, ніхто з гостей та молодят не постраждав.

Весілля фактично проходило у прямому етері. Церемонію провела Катя Краснікова з шоу "Одруження наосліп". Вона встигла усе зробити до ракетної атаки загарбників.

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