У Києві діти з криками бігли в укриття під час атаки: щемливе відео
Росія випустила декілька ракет на Київ вдень 29 травня. На щастя, наші сили ППО знищили всі ворожі цілі.
У мережі оприлюднили відео, як у столиці школярі з криками тікали від вибухів. Про це інформує 24 Канал.
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У Києві діти з криками бігли в укриття під час атаки
На опублікованих кадрах можна побачити, як діти кричать, коли біжать у бомбосховище. У цей момент у столиці пролунали потужні вибухи і школярі злякались.
До речі, в Офісі Президента України вже відреагували на це відео. Андрій Єрмак заявив, що за це також буде відповідальність для кожного ворога.
Діти з криками біжать в укриття: дивіться відеоВажливо! Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України. Близько 11:30 29 травня ворог атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Загалом випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено.
Цікаво, що вдень окупанти спробували обстріляти Київ балістикою. Однак це не завадило молодій парі відсвяткувати весілля, але нареченим довелося це робити у бомбосховищі.
Одразу після церемонії наречені спустилися до бомбосховища, тому що у столиці було оголошено повітряну тривогу, а згодом пролунали вибухи. На щастя, ніхто з гостей та молодят не постраждав.
Весілля фактично проходило у прямому етері. Церемонію провела Катя Краснікова з шоу "Одруження наосліп". Вона встигла усе зробити до ракетної атаки загарбників.
Денна атака на Київ 29 травня: що відомо
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що російські ракети летіли по балістичній траєкторії. Окупанти могли атакувати Київ "Іскандером". Повідомляється, що терористи атакували з півночі.
- У КМВА повідомили, що лише за 6 годин після нічної атаки Росія знов завдала ракетного удару по Києву.
- Зафіксовано падіння уламків у різних районах міста. В Оболонському районі 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському.
- Окрім цього, уламки впали в Подільському районі столиці, додали в КМВА. Сталося загоряння на даху двоповерхової будівлі, пожежу локалізували. Медики госпіталізували одного пораненого.
- В одному з районів Київщини внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок. Через це спалахнув вогонь. Потерпілих немає. На місці працює поліція та екстрені служби.