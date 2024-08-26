У Зеленського підтвердили, що Росія цілилася в Київську ГЕС під час масованого удару

Удень 26 серпня у соцмережах та західних ЗМІ почали поширювати інформацію, що під час масованої атаки на Україну росіяни цілилися на Київську ГЕС. У Зеленського підтвердили, що Росія дійсно мала це у планах.

Через атаку проїзд дамбою тимчасово обмежили. Рух нею обіцяли повернути до 17 години 26 серпня.

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Російська атака була спрямована на Київську ГЕС

Про те, що росіяни дійсно хотіли зруйнувати Київську ГЕС, розповів заступник міністра МЗС України Андрій Сибіга.

Сьогоднішня російська атака (26 серпня – 24 Канал) – понад 100 ракет і майже 100 безпілотників – була спрямована на цивільну інфраструктуру України, включно з Київською ГЕС,

– написав він на своїй сторінці у соцмережі X.

На жаль, унаслідок цього обстрілу є постраждалі. Раніше у Київській ОВА розповіли, що йдеться про чотирьох людей, серед яких одна дитина. Також уламки БпЛа впали на автівку, яка у той момент їхала по трасі. Водія госпіталізували до медзакладу.

"Ці боягузливі напади є воєнними злочинами. Потрібні глобальні дії: потрібно право на дальні удари та посилена протиповітряна оборона", – наголосив Сибіга.

Додамо, що у Центрі протидії дезінформації зауважили, що дамбу на Київській ГЕС неможливо зруйнувати. Там також додали, що сценарій з Каховською ГЕС тут повторити не можна.