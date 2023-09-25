Також під час війни, як і Соколов: журналісти дослідили, коли Росія востаннє втратила флотоводця

Під час Першої і Другої світових війн командувачі флоту не гинули, хоча на морі було багато бойових дій. Смерть Соколова – другий випадок в історії російських ВМС, коли командувач флоту загинув під час війни.

З часів російсько-японської війни 1904 – 1905 років російський флот жодного разу не втрачав своїх командувачів, але це не єдина історична паралель. Про це пише Defense Express, передає 24 Канал.

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1904 року на борту броненосця "Петропавловск" загинув віцеадмірал Степан Макаров. Він підірвався на міні, повівши загін кораблів через мінне поле. Журналісти зазначають, що Макаров знав про те, що попереду міни. Їх, імовірно, встановили японці на додачу до тих, які встановлювали самі росіяни. Його тіло не знайшли. Тоді загинуло 690 людей, у тому числі відомий художник-баталіст Василь Верещагін.

Більше жоден командувач російським флотом не гинув. Хіба що у 1943 році провалився під лід на льодовій трасі до Кронштадту під час обстрілу командувач ескадрою Балтійського флоту Валентин Дрозд.

Існує ще одна історична паралель, яка до того ж значно ближча. Під час Кримської війни 5 жовтня 1854 року союзні війська здійснили перше бомбардування Севастополя, в результаті якого загинув один з керівників оборони міста, начальник штабу флоту Владімир Корнилов,

– пише видання.

Також у 1855 році загинув адмірал Павел Нахімов, який на той момент був призначений командиром Севастопольського порту та тимчасовим військовим губернатором міста. До того він був командувачем Чорноморської ескадри.

Чим завершилась оборона Севастополя, також добре відомо – затоплення кораблів у бухті та здача міста. Тож у наступного командувача ЧФ уже РФ, вочевидь, буде й така можливість,

– іронізує Defense Express.

Росіяни пафосно називають Севастополь містом російської слави, хоча моряки затопили там свої кораблі, бо не мали як оборонятися.

Видання нагадало, що Віктор Соколов був призначений у жовтні 2022 року та відмітився проведенням першого бойового походу авіаносця "Адмирал Кузнецов" та ракетного крейсера "Петр Великий" у Середземне море до Сирії. Похід "завершився втратою двох літаків та посміховиськом через страшенний дим єдиного у РФ авіаносця, який опісля встав на ремонт, що триває досі".

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Що буде далі з Чорноморським флотом Росії

Українські ВМС назвали Чорноморський флот після втрати командувача куркою, яка бігає без голови. Росіяни отримали проблему з керованістю військами. Командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов – перший російський адмірал і найбільш високопоставлений командувач з-поміж ліквідованих окупантів за час повномасштабного вторгнення Росії.

Імовірно, командний пункт і рештки флоту перебазуються в інше місто. Будівлю командування вже зносять, адже її неможливо відновити.