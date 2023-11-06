На фото ми мали б бачити 2 кораблі, – Заблоцький розібрав удар по заводу в Криму

Українські сили 4 листопада влучили по суднобудівному заводу в Керчі. Судячи з супутникових фото, відбулось влучання щонайменше в один новітній корабель ворога – "Аскольд", який був носієм "Калібрів".

Про це 24 Каналу розповів військово-морський експерт Defence Express Володимир Заблоцький, зазначивши, що Україна завдала потужного удару по Чорноморському флоту росіян.

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Мінус 8 пускових установок "Калібрів"

У Керчі розташований суднобудівний завод "Залив" – найбільший в Криму, на якому зокрема будуються кораблі проєкту "Каракурт".

Корабель "Аскольд" напередодні атаки повернувся до Керчі з випробувань і стояв біля того самого заводу. І там мав бути корабель "Амур", який спустили на воду. Проте його на супутниковому фото не видно. Або його втопили, або він пішов на випробування. Але на фото ми мали б бачити 2 кораблі,

– наголосив Заблоцький.

"Аскольд" Малий ракетний корабель проєкту "Каракурт". У межах цього проєкту побудована серія багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів. "Аскольд" спустили на воду у 2021 році і ще не залучали до бойових дій, наразі він проходив випробування. З цього корабля росіяни могли б здійснювати запуски "Калібрів". Загалом ворог міг спустити на воду за останній час три кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Аскольд" та "Амур". "Аскольд" в грудні мали передати до складу Чорноморського флоту Росії.

До того ж виведення з ладу "Аскольда" – мінус щонайменше 8 пускових установок "Калібрів". Він нагадав, що ще мінус 4 пускових установок на підводному човні "Ростов-на-Дону", який був ліквідований у Севастополі раніше.

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Простіше побудувати новий

Росіяни визнали, що відбулось влучання по їхньому кораблю "Аскольд", однак ступінь пошкоджень, яких він зазнав наразі невідома.

Виходячи з того, що другого корабля – "Амур" – на супутникових фото не видно, і якщо припустити, що влучання відбулось в "Аскольда", то не можна виключати, що другий корабель було ліквідовано і він затонув. І росіяни це приховують,

– припустив військово-морський експерт.

Корабель, як видно зі супутникових фото, ймовірно уразило уламками, тому що була дуже близько пожежа. Якби відбулось пряме влучання, то його б рознесло на шматочки. Водночас корабель, що отримав пошкодження, не має жодного бронювання. Його корпус зроблений з легких сполук сталі та алюмінію.

Корабель зрешетило близько сотнями уламків. Тому можливо, простіше буде побудувати новий, ніж ремонтувати то решето, що від нього залишилось. Сучасна електроніка, яка в ньому була, точно виведена з ладу. Її потрібно буде міняти, а це не так просто,

– підкреслив він.

Також блискучу роботу показали українські пілоти, влучивши ймовірно ракетами SCALP. Проте, щоб така ракета влучила в ціль, мають бути придушені або перевантажені системи ППО противника. І тому була масована атака, і напевно, що не всі застосовані ракети були бойовими.

"Головне, що цього корабля більше не буде у складі Чорноморського флоту. Бо єдине завдання, яке виконує зараз російський флот – це терор. І він не робить честі нащадкам адмірала Ушакова та адмірала Нахімова, яким росіяни так пишаються", – зауважив Володимир Заблоцький.

Удар по суднобудівному заводу в Керчі: коротко