Влучання було: Плетенчук розповів, в якому зараз стані корабель "Коммуна"

Вранці 21 квітня у Севастополі Збройним Силам вдалося пошкодити найстаріший корабель Чорноморського флоту Росії "Коммуна". Наразі він не може виконувати бойові завдання.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Зазначимо, що судно "Коммуна" призначене для пошуку та порятунку підводних човнів, а також виконує роль носія підводних апаратів. Це єдине судно такого класу, що має Росія.

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Ураження "Коммуни"

Дмитро Плетенчук зазначив, що інформація про "Коммуну" досі перебуває на стадії уточнення, однак достеменно відомо, що влучання було.

Пошкодження серйозні. Корабель не готовий до виконання завдань. Окрім того відновлення буде потребувати досить тривалого часу,

– розповів він.

Атака на Крим 21 квітня

Вранці 21 квітня у Криму було гучно. Як згодом повідомив гауляйтер Міхаіл Развожаєв, Севастополь атакували протикорабельною ракетою. Ймовірно, йдеться про українську розробку "Нептун". За словами окупанта, ракету збила ППО, однак внаслідок падіння уламків виникла пожежа. Він додав, що її оперативно ліквідували.

Проте згодом стало відомо, що ЗСУ пошкодили найстаріше судно російського флоту – "Коммуна". Росіяни спустили судно на воду ще до Першої світової війни – у 1913 році. Довгий час воно було частиною Балтійського флоту.

Аж до цього часу найстаріший корабель виконував роботи – однак тепер вже у Чорному морі. Як пояснив Дмитро Плетенчук, перед "Коммуною" стояли важливі завдання. На борту корабля з досить застарілим дизайном було розташовано сучасне обладнання. Зокрема він був обладнаний підводними дронами.

У свій час саме "Коммуна" виконувала роботи на місці затоплення крейсера "Москва". Корабель випускав відповідні дрони, щоб зняти важливе обладнання, моніторити ситуацію з затопленим судном.