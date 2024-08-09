Також пошкоджено будинки, магазини та авто: жахливі наслідки удару по Костянтинівці

Унаслідок удару росіян по Костянтинівці, окрім супермаркету, пошкоджено будинки, магазини та авто. Кількість жертв та постраждалих знову зросла.

Внаслідок удару російських військ по Костянтинівці відомо про 11 загиблих, 37 поранених. Голова МВС Ігор Клименко розповів про наслідки удару.

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За його словами, ліквідовано пожежу в торговельному центрі площею 1000 квадратних метра.



На місці удару продовжують працювати рятувальники / Фото ДСНС



Унаслідок удару пошкоджено будівлі / Фото ДСНС



Пожежу у ТЦ загасили / Фото ДСНС

Також пошкоджено житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів.

"Ворог б'є, ми – рятуємо та захищаємо. Дякую всім, хто поруч із постраждалими", – зазначив Клименко.

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