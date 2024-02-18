Хотіли якнайшвидше знайти людей: поліція показала перші хвилини після обстрілу Краматорська

Правоохоронці зафільмували місце атаки Росії на Краматорськ. Поліціянти та інші служби намагалися знайти живих людей.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький показав наслідки російської агресії. Нагадаємо, що Росія атакувала Краматорськ та Слов'янськ ракетами ввечері 17 лютого.

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Людей хотіли врятувати

Білошицький заявив, що правоохоронці разом з працівниками інших служб та місцевими жителями намагалися врятувати людей з-під завалів у Краматорську.

Декілька екіпажів патрульних працювали вчора на місці ураження у Краматорську. Вони одними з перших вирушили до місця події, де під завалами опинилися люди, та почали відкидати уламки бетону та інших конструкцій. Усе – аби якнайшвидше знайти живих людей,

– написав він.

Білошицький поділився відео, яке зняла бодікамера одного з патрульних. На кадрах показані перші хвилини розбору завалів.

Перші хвилини у Краматорську після ворожого обстрілу: відео Патрульної поліції



Білошицький повідомив про завершення пошукової операції. На жаль, внаслідок російської атаки є жертви. У Слов’янську загинула одна людина, у Краматорську – три.

Що відомо про російську атаку