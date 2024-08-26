В Краматорську загинув радник Reuters з безпеки, двоє журналістів поранені

Внаслідок російського удару по Краматорську 25 серпня загинув радник із безпеки агентства Reuters Раян Еванс. Ще двоє членів команди отримали поранення та були госпіталізовані.

Радник із безпеки Раян Еванс був одним із шести співробітників Reuters, які зупинилися в готелі "Сапфір" у Краматорську. Росіяни атакували місто ракетами типу "Іскандер-М", врезультаті обстрілу було частково зруйновано 2-поверхову будівлю готелю.

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У Краматорську загинув співробітник Reuters

Раян Еванс був колишнім британським солдатом. Чоловік працював в агентстві Reuters із 2022 року і консультував журналістів із питань безпеки по всьому світу, зокрема в Україні, Ізраїлі та на Олімпійських іграх у Парижі. На момент загибелі йому було 38 років.

Ми висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким Раяна. Раян допомагав багатьом нашим журналістам висвітлювати події по всьому світу; нам буде його дуже не вистачати,

– йдеться у заяві.

Представник Reuters сказав, що агентство було "спустошене" звісткою про загибель Еванса.

Ми терміново шукаємо більше інформації про напад, зокрема співпрацюючи з владою Краматорська, і ми підтримуємо наших колег та їхні сім’ї,

– повідомили в Reuters.

Внаслідок удару також було госпіталізовано ще двох членів команди, один із яких перебуває на лікуванні із серйозними травмами. Троє інших членів команди, на щастя, не постраждали.