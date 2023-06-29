Сіли їсти, почули сухий звук вибуху, – політик з Колумбії, що опинився під ударом в Краматорську

Росія цинічно вдарила по багатолюдній піцерії в центрі Краматорська ввечері 27 червня. Під час атаки там перебували мирні мешканці, діти та іноземні гості.

Під удар потрапили й троє іноземців – мешканці Колумбії. Вони зазнали легких травм, а письменниця, яка їх супроводжувала, у важкому стані.

Дивіться також Удар по піцерії у Краматорську: загинуло 12 людей, з них 3 дітей, рятувальники завершили пошуки

Що розповів колумбієць, який потрапив під удар в Краматорську

Колумбійський політик Серхіо Харамільйо розповів, що вони 27 червня прийшли в піцерію в Краматорську.

Коли ми сіли, нам принесли їжу, і ми тільки збиралися почати їсти, як раптом почувся такий дуже сухий звук вибуху… Ми сиділи під скляним дахом, який рознесло. І ти сидиш і бачиш усі ці уламки, що летять, як у сповільненій зйомці перед твоїми очима, і намагаєшся зрозуміти, що відбувається. Так це було, так це відчувається,

– розповів Серхіо Харамільйо.

Він пояснив, що під час атаки йому на стегно впала якась колода. Тому зараз чоловіку важко ходити, проте в нього не важкі травми, кістки не зламані.

"Але людина, яка сиділа поруч зі мною, була дуже тяжко поранена і зараз перебуває у тяжкому стані", – пояснив іноземець.

Серхіо Харамільйо є засновником організації Aquanta Ucraina (Тримайся Україна – група підтримки України в Латинській Америці). У своїй країні він був Верховним комісаром миру та займався мирним врегулюванням військового конфлікту з повстанцями ФАРК. В Україну він приїхав для того, сприяти розумінню в Латинській Америці того, що тут відбувається.

Він пояснив, що абсолютно жахливою є думка про те, що країна буде використовувати свою військову міць для ударів по цивільному населенню, по житлових будинках, не кажучи вже про саме вторгнення.

І коли країна, яка це робить, є однією з найбільших військових держав світу та одним із постійних членів Ради Безпеки, яка, за ідеєю, відстоює міжнародне право, ви бачите, що справа погана. Я це побачив. Це ресторан, піцерія, і, чесно кажучи, на війні ви не б'єте ракетою по ресторану, якщо, звичайно, ви не поводите себе як терористична держава,

– зауважив колумбійський політик.

Удар по піцерії в Краматорську: коротко