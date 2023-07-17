Брешуть про 2 – 3 тижні: у Росії насмішили термінами ремонту Кримського мосту
У Росії заявили, що зможуть полагодити Кримський міст за 2 чи 3 тижні. У мережі заява пропагандистів викликала лише жарти, адже виконати таку обіцянку просто нереально.
Зокрема, користувачі почали згадувати заяву про "2 – 3 тижні" ексрадника Офісу Президента Олексія Арестовича, повідомляє 24 Канал. Як відомо, його прогноз також не справдився – війна триває вже понад 500 днів.
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Росіяни планують відновити Кримський міст за 2 – 3 тижні
У так званій урядовій комісії з ліквідації наслідків теракту пообіцяли, що Кримський міст відновлять за 2 – 3 тижні. Таку заяву зробили, посилаючись на попередні результати експертиз на місці вибуху.
Пропагандисти запевняють, що ЗСУ намагалися зруйнувати й автомобільну, і залізничну частини Кримського мосту. На кожну запустили по дрону:
- Потужності одного безпілотника нібито не вистачило, щоб повністю зруйнувати прольоти автомобільної частини.
- Інший, призначений для залізниці, теж буцімто вибухнув "не за планом" і не завдав шкоди залізничній частині.
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Удар по Кримському мосту: коротко
- Після нового удару по Кримського мосту 17 липня у росіян вкотре почалася істерика. Зокрема, вони почали кричати про "тероризм".
- Своєю чергою, за кордоном "бавовну" на незаконній переправі схвалюють. Професор міжнародної політики Мюнхенського університету Бундесверу Карло Мазала заявив, що удар по Кримському мосту не є актом тероризму, адже він – законна ціль для України.
- У Головному управлінні розвідки не прокоментували атаку. Однак представник ГУР Андрій Юсов навів слова Кирила Буданова про те, що Кримський міст є "зайвою конструкцією".
- Своєю чергою, джерела 24 Каналу в СБУ повідомили, що новий удар по Кримському мосту був "частиною вдалої спецоперації СБУ та військово-морських сил України". Офіційно в Службі безпеки заявили, що "міст пішов поспати", вдавшись до народної творчості.