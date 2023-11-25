Момент ураження Кримського мосту: кадри вибухових емоцій працівників СБУ
Джерело:1+1
У липні 2023 року Служба безпеки за допомогою унікальних дронів "Sea Baby" пошкодили дві опори Кримського мосту. У мережі показали, що в цей момент відбувалося в приміщенні, звідки здійснювалося керування операцією.
Там показали, що під час атаки не все пройшло ідеально. Наприклад, дрон Sea Baby пройшов прямо між опорами мосту, тому довелося його оперативно перенаправляти.
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Емоції СБУ були неймовірні
Як розповіли службовці Служби безпеки України, за 5 – 7 хвилин перший український дрон вже був біля мосту. Коли він пройшов між опорами, оператору одразу дали вказівку на розворот і на атаку автомобільної частини. Стався перший вибух. Він викликав справжній вибух емоцій у працівників СБУ.
Всі ж чоловіки, вони трошки хлопці, трошки діти. Всі почали скакати, обніматися, радіти – ура, ми перемогли,
– ділиться бригадний генерал з позивним "Хантер".
Вперше за історію морських боїв вдалося вразити такий об'єкт таким способом. Однак реакцію росіян побачити не вдалося – перший дрон знеструмив незаконну забудову. Прямо в цей час по мосту мчав потяг. Першою вказівкою було наздогнати локомотив та вдарити опору під ним.
Однак він рухався з Криму, тому, скоріше за все, був пустим. Тому СБУ повернулися до попередніх завдань. Коли другий дрон досягнув своєї цілі, ніхто не стримував свої емоції, місія завершена. Це було справжнє військове щастя.
Моменти удару по Кримському мосту: дивіться відео
Кримський міст буде знищений
- Голова СБУ Василь Малюк розповів, що Кримський міст приречений на знищення. Завдяки двом операціям, як мінімум, російські угруповання у Херсонській та Запорізькій областях припинили отримувати військове підкріплення з Криму.
- У середу, 22 листопада, ГУР опублікувало відео, на якому показано море, міст, що сполучає Кримський півострів з територією Росії та український прапор. Розвідка підписала відео так: "Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція"
- У ГУР заявили, що Кримський міст буде знищено тоді, коли потрібно. Він наголосив, що питання з російськими мостами можна сприймати як фетиш чи, умовно, побажання до нового року, адже це "логічне і природне бажання для багатьох людей", але на все свій час.