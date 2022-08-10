Скажіть, коли на кримському мосту не буде цивільних, – Кім пожартував про "бавовну" в окупантів
Джерело:телеграм Віталія Кіма
Останнім часом росіянам привозять аж надто багато "бавовни". Ми зі свого боку готові лиш посилити постачання, але маємо умову до експортного "контракту". Щоб цивільних поруч не було.
У цьому дусі пожартував про вибухи на територіях, якими зараз керують окупанти, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він таким чином вирішив вкотре поглузувати з "бавовни", яка сталась на аеродромі "Саки", що в Криму.
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Просимо не прикриватись цивільними
Хто-небудь дайте знати, коли не буде цивільних машин на керченському мосту!,
– написав Кім у своєму телеграмі.
Відразу ж обмовимось, що у його словах лише доля жарту. Адже ми всі прекрасно знаємо, що росіяни не гребують прикриватись мирними людьми. Це вони роблять і на тих територіях, які планують захопити, і вже на окупованих.
Яскравий приклад терористичних дій ворога – використання понтонної переправи замість понищеного Антонівського мосту. Нею окупанти переправляють не лише військову техніку, а й водночас цивільні машини.
Гаразд, повернімось до "бавовни" на аеродромі у Новофедорівці. Там, як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, здетонував склад з боєприпасами. Але і це ще не все. Адже була інформація і щодо знищених ворожих літаків.
Літаки ворога перетворились на брухт
Якщо напередодні Олексій Арестович лише розповідав, скільки повітряних суден на аеродромі "Саки" зберігав ворог у той день. А мовиться про:
- 13 Су-30СМ;
- 12 Су-24МР ;
- 6 гелікоптерів;
- 1 Іл-76.
То зараз у нас вже є офіційне підтвердження того, що частину з них вдалось знищити. Спочатку ми мали можливість лише припускати, що у ранковій статистиці втрат ворога Генштаб ЗСУ вписав саме ті літаки, які "відмінусували" у Криму. Невдовзі ж у Повітряних силах підтвердили, що росіяни у "Саках" уже не дорахуються 9 повітряних суден.
- Нагадаємо, що Новофедорівку вибухи сколихнули 9 серпня. Близько 15:20 пролунала серія "бавовни", після якої був ще потужніший вибух.
- Зауважимо, що в росії ніхто не звинувачує Україну в атаці аеродрому "Саки". Натомість там уже кілька разів змінювали версію, що могло стати причиною вибухів.
- Одна з останніх – порушення дотримання правил користування вогнем. Якщо на хлопський розум, то курити просто не варто біля літаків, та й усе.
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