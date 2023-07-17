У бункері вже всіх скликають, – Братчук потролив переляк росіян від удару по Кримському мосту

На Кримському мосту 17 липня пролунали вибухи. Російські телеграм-канали стверджують, що унаслідок цього були пошкоджені опори та дорожнє полотно. Натомість телеграм-канали, пов'язані з російською державою, повідомляють, що опори нібито стоять. Та окупанти ще не мають єдиної методички, щоби подавати інформацію.

Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він зауважив, що, можливо, її відпрацюють після екстреного засідання ради безпеки країни-агресорки. До слова, панічні повідомлення у російських телеграм-каналах про те, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", почали з'являтися о пів на 5 ранку.

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"Там, кажуть, у бункері всіх скликають і думають, що робити далі – оголошувати вже другий "судний день" чи якісь альтернативні інформаційні моменти пояснювати", – зауважив Братчук.

Нещодавно було свято Івана Купала. Тож, із води, іронізує речник Української добровольчої армії "Південь", може хтось виходити й робити "нехороші" справи з тими, хто був нечемний.

, що згідно з українським законодавством, жодна профільна українська державна структура Кримський міст не приймала в експлуатацію. Він побудований із порушеннями та, відповідно,. Тому російська окупаційна влада й має такі проблеми.

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З безпекою все погано

Окупанти, після першого вибуху на Кримському мосту у жовтні 2022 року, посилили заходи безпеки. Для того, аби охороняти переправу, росіяни виводять свої кораблі, зокрема ракетоносії, в Азовське море. Однак, з безпекою у ворога все дуже погано.

Не знаю, можливо, буде версія, що це Пригожин "маршем справедливості" вночі крокував. Таку версію не відкидаю,

– іронічно додав Сергій Братчук.

Також росіяни можуть якось пов'язувати вибухи на Кримському мості до "зернової угоди". Адже 17 липня – остання доба "угоди".

До "бавовни" на Кримському мості можна ставитися з іронією. Однак, якщо серйозно говорити, то окупанти, звичайно, оголосять наступний "судний день".

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