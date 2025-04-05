"Були дуже страшні крики": очевидці розповіли про атаку на Кривий Ріг

4 квітня Росія обстріляла Кривий Ріг балістикою. Окупанти вдарили по житловому району. Поряд розташований дитячий майданчик, де за словами місцевих, завжди багато дітей.

Наразі відомо про понад півсотні поранених і 16 загиблих, серед яких – шестеро дітей. Очевидці і постраждалі розповіли деталі страшного удару по місту, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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"Бачила, як дітей виносили без свідомості"

Одна із постраждалих – пані Ніна. На момент вибуху жінка перебувала біля вікна у свої квартирі. Їй склом порізало кілька пальців. У помешканні повилітали усі вікна та балкон.

Жінка розповідає, що спершу почула гул, а потім вибух. Усе відбулося так швидко, що вона навіть до дверей не встигла добігти. "Після вибуху були дуже страшні крики", – сказала вона.

Пані Ніна ділиться пережитим: дивіться відео

Роман із родиною у момент атаки перебував вдома. Уламки скла порізали його синові обличчя та шию. У хлопчика була дуже сильна кровотеча. Чоловік теж пригадав, що часу сховатися не було. "Був хлопок, одна секунда — і все", – сказав він.

Роман розповідає про поранення сина: дивіться відео

Родина Ірини в теж в момент атаки була вдома. Розповіла, що у дітей був шок, у квартирі все повилітало. Чоловік кинувся на допомогу пораненим сусідам.

Бачила, як дітей виносили без свідомості. Ми і самі часто гуляємо на тому дитячому майданчику, а сьогодні на лікарняному. Там завжди багато дітей, він популярний тут,

– поділилася жінка.

Ірина каже, що атакований дитмайданчик був дуже популярним: дивіться відео

Ще одна дівчина, яка проживає неподалік від місця ракетного удару, розповідала, що в момент влучання вона спала. Коли прокинулась, побачила, що всі вікна вибиті, а навколо люди кричать від жаху. У квартирі все потрощено. Її мама з сестрою – у Польщі, тому наводити лад у квартирі допомагають родичі.

Наслідки удару росіян: дивіться відео

На відео нижче місцеві жінки розповідають про пережите. Одна із них каже, що була на вулиці разом із сусідкою, коли росіяни вдарили ракетою. Жінки впали на землю у різні боки. Одній вдалося вціліти, а інша отримала поранення і померла. Її онуку теж вбили біля кафе.

Це була наша улюблена сусідка Маша: дивіться відео