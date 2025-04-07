Пєскова прямо запитали про загиблих дітей у Кривому Розі: що він відповів

4 квітня Росія завдала балістичного удару по Кривому Рогу, внаслідок якого загинуло 19 осіб, серед них – 9 дітей. У міноборони країни-агресорки визнали атаку на місто, однак заявили, що влучили не по цивільних, а військових.

Російське міноборони цинічно зазначило, що нібито було завдано "високоточний ракетний удар" по місцю проведення наради військових ЗСУ та західних інструкторів в одному з ресторанів Кривого Рогу, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Кремлі

Тим часом світ облетіли жахливі кадри із наслідками обстрілу Кривого Рогу. На них чітко видно, що жертвами російського удару стали цивільні, серед яких і діти. Навіть пропагандисти з державних ЗМІ не змогли заплющити очі на беззаперечний факт загибелі маленьких українців. Так, одна із російських журналісток спитала у Пєскова, чи могла Росія випадково навести свою ракету не туди, куди планувала, посилаючись на неточні розвіддані.

Речник Путіна порадив довіряти заяві міноборони. Він заявив, що, буцімто, російські окупанти "б'ють виключно по військових цілях" і "жодних ударів по об'єктів соціальної інфраструктури не завдається".

Нагадаємо, що очільник ГУР Кирило Буданов висловив співчуття родинам загиблих і анонсував відплату, зазначивши, що відповідальні за удар заплатять за нього.