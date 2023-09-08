Вбитий поліцейський та десятки постраждалих: все, що відомо про смертельний обстріл Кривого Рогу

Загарбницька армія цинічно та жорстоко завдала ракетного удару по Кривому Рогу, що на Дніпропетровщині. Окупанти вбили поліцейського та внаслідок атаки поранено понад 40 осіб.

Ворожа ракета влучила в адмінбудівлю. Детальніше про моторошний удар по Кривому Рогу – розповість 24 Канал.

До теми Загинув поліцейський: що відомо про жертв і постраждалих внаслідок атаки на Кривий Ріг

Росія вдарила по адмінбудівлі

8 вересня військові Росії завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Ракета влучила в адмінбудівлю.

Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа. Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна у прилеглих багатоповерхівках, автівки та іншу цивільну інфраструктуру. Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину.

Згодом зазначили, що внаслідок удару пошкоджено адмінбудівлю поліції, службовий транспорт та розміщені поруч житлові будинки.

Наслідки ворожого удару у Кривому Розі / фото прокуратури, МВС

Загинув поліцейський

За даними правоохоронців, черговий акт терору ворога, скоєний вранці, забрав життя вільнонайманого працівника поліції охорони.

9 працівників поліції – поранені, 3 із них дістали з-під завалів. Окрім того, постраждало 35 містян. Зараз лікарі надають усім медичну допомогу.

Кількість поранених росте

За попередніми даними, загинула 1 особа, ще 44 – постраждали. У пункті психологічної допомоги ДСНС надано допомогу 68 особам. На місці працюють всі необхідні служби.

Станом 12:30 стало відомо, що постраждало вже 52 особи.

Момент порятунку поліцейського з-під завалів

Правоохоронці оприлюднили кадр, на якому можна побачити момент порятунку поліцейського з-під завалів у Кривому Розі. Фото дуже щемливе.



Порятунок поліцейського / фото МВС

Рятувальна операція завершена

Очільник Криворізької РВА Ситниченко повідомив, що станом на 12:00 рятувальна операція у місті завершена. Відомо, що одна людина загинула, троє осіб перебувають у лікарні у важкому стані, а 40 людей отримало поранення.

Що відбувається у Кривому Розі сьогодні / фото МВС