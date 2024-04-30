Тимчасова альтернатива F-16: розвідка Британії відреагувала на дроновий удар СБУ по Кущевську

Вночі 27 квітня українські дрони вдарили по військовому аеродрому Росії у Краснодарському краї. У Міноборони Британії назвали позитивні наслідки цієї атаки.

На летовищі "Кущевськ" розміщувалися російські винищувачі Су-34 і Су-35, які щодня атакують українські позиції на фронті.

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Змусять затягнути паски

У британській розвідці проаналізували відео з відкритих джерел. На ньому видно, як кілька комплектів плануючих бомб було знищено на аеродромі.

Аналітики припускають, що цей успішний удар, ймовірно, змусить Росію розосередити винищувачі, а також перерозподілити засоби ППО, щоб закрити прогалини.

Крім того, у розвідці вважають, що здатність дронів СБУ виводити з ладу російську тактичну авіацію, зокрема, крилаті авіабомби, зменшить інтенсивність авіаційних атак ворога на лінії фронту.

Слід зауважити, що КАБи завдають величезні руйнування та сильно перешкоджають роботі військових. Так, зараз ворог нещадно бомбардує Часів Яр, намагаючись "розчистити" собі шлях для наступу. Таку ж тактику окупанти використовували і в Авдіївці. Військові згадували, що на місто скинули понад 500 КАБів. Це величезний тоннаж, який руйнував будь-які споруди, які захисники могли використати як фортпости і завадити просуванню ворога.

Нагадаємо, що противник зберігає за собою перевагу у повітрі. Він має у рази більшу авіацію. Так, станом на березень 2024 рік повітряно-космічні сили збройних сил Росії володіють орієнтовно:

100 багатофункціональними винищувачами Су-35,

понад 100 винищувачами-бомбардувальниками Су-34,

7 літаками далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Тому, допоки Україна чекає на перші винищувачі F-16 від союзників, дрони СБУ допомагають зменшити загрозу з повітря і полегшити ситуацію на фронті.

Атака дронів СБУ: що відомо