Удар по лікарні у Дніпрі: назвали кількість поранених медиків

Росія цинічно вдарила по лікарні у Дніпрі, коли там були пацієнти та лікарі. Відомо, що 31 людина поранена, також є загиблі.

У Дніпропетровській ОВА розповіли, що 16 поранених – перебувають у лікарні. Також постраждали двоє дітей.

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Що відомо про поранених медиків

Загалом через вранішній ракетний удар постраждала 31 людина, з них 16 – шпиталізовані. Серед поранених – 8 медпрацівників,

– розповів Сергій Лисак.

На жаль, загинули двоє чоловіків: 57 та 69 років. Перший – був у приміщенні ветеринарної клініки, його тіло дістали рятувальники. Другий – проходив повз місце атаки.

У Дніпропетровській ОВА уточнили, що російські загарбники пошкодили:

медичний заклад, ветеринарну лікарню;

спорткомплекс і навчальний заклад;

декілька багатоповерхівок та приватний будинок;

12 автомобілів.

Росія атакувала Дніпро