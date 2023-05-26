Удар по лікарні у Дніпрі: назвали кількість поранених медиків
26 травня 2023, 20:19Читать новость на русском
Джерело:Сергій Лисак
Росія цинічно вдарила по лікарні у Дніпрі, коли там були пацієнти та лікарі. Відомо, що 31 людина поранена, також є загиблі.
У Дніпропетровській ОВА розповіли, що 16 поранених – перебувають у лікарні. Також постраждали двоє дітей.
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Що відомо про поранених медиків
Загалом через вранішній ракетний удар постраждала 31 людина, з них 16 – шпиталізовані. Серед поранених – 8 медпрацівників,
– розповів Сергій Лисак.
На жаль, загинули двоє чоловіків: 57 та 69 років. Перший – був у приміщенні ветеринарної клініки, його тіло дістали рятувальники. Другий – проходив повз місце атаки.
У Дніпропетровській ОВА уточнили, що російські загарбники пошкодили:
- медичний заклад, ветеринарну лікарню;
- спорткомплекс і навчальний заклад;
- декілька багатоповерхівок та приватний будинок;
- 12 автомобілів.
Росія атакувала Дніпро
- Орієнтовно о 10:30 26 травня у Дніпрі пролунали вибухи. У Дніпропетровській ОВА розповіли, що окупанти влучили в медичний заклад.
- Згодом мер Дніпрі Борис Філатов повідомив, що російська ракетна атака знищила філіал медзакладу, точніше – психіатричну лікарню. За його словами, жодних військових об'єктів поблизу лікарні не було.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія, ймовірно, вдарили по Дніпру зенітними керованими ракетами С-300 або С-400. Тип ракети уточнюється.