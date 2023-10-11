Ракета цього типу дозволить розбити угруповання росіян в Токмаку, – військовий експерт

Збройні Сили вже перебувають буквально за 20 кілометрів від окупованого Токмака, який став стратегічним логістичним пунктом росіян. Тепер з безпечної відстані українські військові спроможні бити по залізничному вузлу ворога.

Військовий експерт Андрій Крамаров пояснив 24 Каналу, яку зброю доцільніше використовувати ЗСУ для того, аби одним ударом знищити залізничний вузол росіян в Токмаку.

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Удар по логістичному вузлу

З'явилася інформація, що, ймовірно, у ніч проти 11 жовтня південніше від Токмака вибухнув російський військовий ешелон.

Наразі Збройні Сили мають багато цілей, які будуть зручнішими для ураження HIMARS. Ними українські військові зараз пріоритетно відпрацьовують по укріпленнях, живій силі й техніці окупантів.

Коли ми отримали достатню кількість снарядів для HIMARS, щоб ними відпрацьовувати саме по техніці ворога, ми почали отримувати прекрасні результати щодо її знищення. Це і є фактично ціль, проти якої має працювати осколково-фугасна ракета М31,

– мовив військовий експерт.

Ракетою М31 розбивати залізничний вузол у Токмаку можливо, але це не зовсім той тип боєприпасу, який ефективно виконуватиме такі завдання. А от якщо на "Рамштайні" Україні дадуть омріяні ракети ATACMS з найменшою дальністю 140 кілометрів, тоді вже можна буде говорити про те, що ЗСУ отримали засіб, яким ефективно можна розбити логістичне сполучення.

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"Багато хто говорить, що нам потрібні на 270 – 300 кілометрів. Ні. 4 з 5 типів бойової частини ракети ATACMS – це касетні бойові частини різних типів. Наприклад, якщо таким типом ракети вдарити по логістичному вузлу в Токмаку, коли росіяни туди підтягнуть ешелон з боєприпасами, то одним точним влучанням можна розбити угрупування росіян в Токмаку", – додав Крамаренко.

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