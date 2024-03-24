На Львівщині лише зараз вдалося загасити пожежу на обʼєкті, який уночі та зранку атакувала Росія

Уночі окупанти запустили ракети та "Шахеди" по критичній інфраструктурі у Львівській області. Уранці ворог повторно вдарив "Кинджалами" по одному й тому самому об'єкту.

Відомо, що на ураженому обʼєкті критичної інфраструктури спалахнула пожежа. Її гасили від самого ранку.

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Вогонь гасили 9 годин

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, лише станом на 17:22 пожежники змогли приборкати полум'я.

Низький уклін 61 рятувальнику, які від самого ранку і дотепер працювали, щоб ліквідувати займання,

– наголосив посадовець.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 березня Львівщина опинилася під комбінованим ударом. Противник запустив близько 20 ракет та 7 "Шахедів". Тоді стало відомо про те, що внаслідок атаки на одному з об'єктів спалахнула пожежа.

Пізніше, а саме о 9:33, Повітряні сили повідомили про те, що росіяни підняли у повітря 4 МіГ-31К, які є носіями "Кинджалів". Під час цієї повітряної тривоги окупанти вдарили двома ракетами у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, у який цілилися вночі.

Рятувальників, які вже працювали над ліквідацією пожежі, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися в безпечне місце.

Ворог масовано вдарив по Україні: що відомо

Уже кілька днів поспіль російські війська б'ють по нашій країні ракетами та "Шахедами". Зокрема, у ніч проти 21 березня під ударом понад 30 ракет перебувала столиця. У ніч проти 22 березня – енергетична інфраструктура в різних регіонах країни.

Уночі проти 24 березня росіяни атакували Україну в кілька хвиль. Спершу вони запустили ударні "Шахеди". Ближче до ранку на українські міста полетіли крилаті ракети. Загалом противник використав 57 засобів повітряного ураження. Сили ППО збили 43 з них.

Під час атаки постраждали об'єкти "Нафтогазу" на Заході.