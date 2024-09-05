Цей стіл зарезервований для жертв атаки по Львову: щемливий вчинок кавʼярні Black Honey
Львівська кав'ярня Black Honey вшанувала пам'ять жорстокої атаки на Львів 4 вересня. В закладі зарезервували стіл для тих, хто вже ніколи не матиме можливості за ним посидіти.
Внаслідок ворожого обстрілу Львова загинули семеро людей, 66 постраждали. Шестеро були вбиті російськими снарядами у будинку на вулиці Коновальця, ще одна людина – в іншому будинку.
Читайте також Сім обірваних життів: де та коли Львів прощатиметься з жертвами російського обстрілу 4 вересня
У Львові вшанували пам'ять вбитих росіянами українців
До акції "Стіл пам'яті" долучилася кав'ярня Black Honey на вулиці Галицькій. Там "зарезервували" стіл для львів'ян, вбитих росіянами.
Серед загиблих у Львові:
- Базилевич Емілія –7 років;
- Базилевич Дарина – 18 років;
- Базилевич Ярина – 21 рік;
- Базилевич Євгенія – 43 роки;
- Демидова Ірина – 52 роки;
- Погорецький Олександр – 54 роки;
- Арабський Юрій – 55 років.
Ми віримо, що людина жива, доки живе пам'ять про неї. Ми вшановуємо їхню пам'ять і висловлюємо наще щире співчуття всім, хто втратив своїх близьких,
– написали в Black Honey.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять!
Раніше у Львові оголосили четвер, 5 вересня, Днем жалоби у пам'ять про загиблих внаслідок російської атаки на місто. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.