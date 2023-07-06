З атакою міг би впоратися F-16, – Ігнат прокоментував ракетний обстріл Львова
6 липня 2023, 10:40Читать новость на русском
У ніч проти 6 липня Росія вдарила по Львову ракетами. На це вже відреагували у Повітряних силах ЗСУ.
Щоб було 10 збитих ракет з 10 – Україні треба F-16. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує 24 Канал.
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Що кажуть у Повітряних силах про атаку Львова
За словами Ігната, ворожі ракети летіли з моря. Противник пропрацював маршрут, використовуючи й рельєф місцевості, й річища, а у цьому випадку Дніпро. Ракети начебто летіли до Києва, але різко звернули в напрямку Львова.
Їх можна було б перехоплювати винищувачами. І частину ракет вдалося перехопити винищувальною авіацією, але це дуже невелика частина. З цим міг би впоратися F-16,
– зазначив речник Повітряних сил.
Ракетний удар по Львову 6 липня: все, що відомо
- 6 липня близько 02:46 окупанти обстріляли Львів. Внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано житловий будинок. Попередньо, загинули 4 особи, 34 людини отримали тілесні ушкодження. Дані щодо потерпілих уточнюються.
- Наразі триває розбір заваленого будинку та пошуково-рятувальні роботи.
- Також проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.
- У Повітряних силах зауважили, що близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та річище Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.
- Унаслідок бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет "Калібр".
- Наталія Гуменюк розповіла, що удар по Львову росіяни готували ще ввечері. Так, на вечір 5 липня у море Росія вивела 4 ракетоносії.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих. Водночас президент оприлюднив моторошні кадри наслідків обстрілу.