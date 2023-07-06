Вивозимо людей у готелі, – Садовий розповів деталі нічної атаки по Львову

Уночі 6 липня ворог атакував Львів. Унаслідок ракетного удару пошкоджений багатоквартирний будинок. Та це – одна із найжахливіших атак "Калібрами" по цивільній інфраструктурі міста.

Про це 24 Каналу заявив міський голова Львова Андрій Садовий. Він зауважив, що там немає військового об'єкта, там живуть люди.

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"Знесені дахи, перекриття. Дуже складна ситуація. Ми зараз маємо можливість і людей перевозимо в готелі, щоби вони могли там бути, поки будуть тривати відновлювальні роботи. Також забезпечуємо харчуванням", – заявив Садовий.

Міський голова міста подякував співробітникам ДСНС, поліції та комунальним службам.

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У Львові перекриті деякі вулиці

Андрій Садовий зауважив, що влада міста ухвалила рішення перекрити периметр вулиць, де тривають відновлювальні роботи після атаки росіян. Також змінений рух транспорту. Утім до кінця 6 липня намагатимуться вже закінчити всі роботи, щоби вже відкрити вулиці.

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