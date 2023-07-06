Вивозимо людей у готелі, – Садовий розповів деталі нічної атаки по Львову
Уночі 6 липня ворог атакував Львів. Унаслідок ракетного удару пошкоджений багатоквартирний будинок. Та це – одна із найжахливіших атак "Калібрами" по цивільній інфраструктурі міста.
Про це 24 Каналу заявив міський голова Львова Андрій Садовий. Він зауважив, що там немає військового об'єкта, там живуть люди.
До теми Росія серед ночі атакувала ракетами Львів: усе, що відомо про влучання в житловий будинок
"Знесені дахи, перекриття. Дуже складна ситуація. Ми зараз маємо можливість і людей перевозимо в готелі, щоби вони могли там бути, поки будуть тривати відновлювальні роботи. Також забезпечуємо харчуванням", – заявив Садовий.
Міський голова міста подякував співробітникам ДСНС, поліції та комунальним службам.
Деталі атаки окупантів по Львову: дивіться відео
У Львові перекриті деякі вулиці
Андрій Садовий зауважив, що влада міста ухвалила рішення перекрити периметр вулиць, де тривають відновлювальні роботи після атаки росіян. Також змінений рух транспорту. Утім до кінця 6 липня намагатимуться вже закінчити всі роботи, щоби вже відкрити вулиці.
Атака росіян на Львів 6 липня: головне
- Окупанти вночі 6 липня випустили по Львову 10 "Калібрів". Під час атаки ракети намагалися маневрувати. Усе, щоби обійти ППО. Утім сили протиповітряної оборони таки знищили 7 ворожих ракет. Перші вибухи у місті було чути о 2:30.
- Станом на 11:00, за попередніми даними, унаслідок атаки загинуло 4 людини. Ще 37 постраждали. Серед поранених є 16-річний хлопець. Врятували 7 осіб, евакуювали 64.
- Після обстрілу окупантів 13 людей перебувають у лікарні. У них різний стан.
- У будинку, який постраждав, зруйновано верхні поверхи. Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи. До кінця дня завали мають розібрати.
- Через атаку ворога пошкоджено близько 60 квартир, а також 50 автівок. Мешканців будинку доведеться відселяти.