Не 10: Генштаб уточнив, скільки "Калібрів" випустила напередодні Росія по Україні
Джерело:Генштаб ЗСУ
У ніч на 6 липня ворог атакував території України крилатими ракетами типу "Калібр". У Генштабі уточнили, що Росія запустила 11 ракет.
Всі ракети біли спрямовані на Захід України. Унаслідок чергового терористичного акту у Львові загинуло 10 осіб.
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Ворог атакував 11 "Калібрами"
У Генштабі уточнили, що під час атаки у ніч проти 6 липня ворог з акваторії Чорного моря запустив 11 крилатих ракет "Калібр". Силами та засобами ППО було знищено 7 повітряних цілей.
На жаль, частину ракет не вдалося ліквідувати – 3 "Калібри" влучили по місту Львів. Ще 1 крилата ракета – по приватному будинку у Черкаській області. Внаслідок російських терористичних атак на Львів, на жаль, є 10 загиблих мирних людей, понад 40 – отримали поранення різного ступеня важкості. Також пошкоджено та зруйновано понад 35 будинків та більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищих навчальних заклади освіти та інша цивільна інфраструктура.
Раніше повідомлялося про 10 ракет
У Повітряних силах 6 липня повідомили, що ворог атакував територію України 10 крилатими ракетами типу "Калібр", які запустили групами. Спершу ракети прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та річище Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.
Сили та засоби ППО намагалися ліквідувати ракети й за допомогою винищувачів. Проте через те, що ракети різко змінили курс, деякі цілі не встигли ліквідувати.
Ракетний обстріл Львова: коротко
- Про загрозу обстрілу "Калібрами" Повітряні Сили повідомили близько о 01:00 6 липня. Згодом тривога поширилася й на Захід, а вже близько о 02:30 у Львові пролунали перші вибухи.
- Як стало відомо згодом, унаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під'їздах.
- Станом на 08:00 7 липня відомо про 10 загиблих та 42 постраждалих. Серед поранених троє дітей. Пошуково-рятувальну операцію завершили.
- Під атакою опинилася не лише цивільна інфраструктура, а й цивільна. Мер міста Андрій Садовий наголосив, що на відновлення знадобляться десятки мільйонів гривень.
- Місцеві жителі заявили, що під час нічної атаки багато укриттів у Львові були закриті. Через це мер міста наголосив, що відтепер зачиняти сховища суворо заборонено.