Не 10: Генштаб уточнив, скільки "Калібрів" випустила напередодні Росія по Україні

У ніч на 6 липня ворог атакував території України крилатими ракетами типу "Калібр". У Генштабі уточнили, що Росія запустила 11 ракет.

Всі ракети біли спрямовані на Захід України. Унаслідок чергового терористичного акту у Львові загинуло 10 осіб.

Дивіться також Росія серед ночі атакувала ракетами Львів: усе про влучання в житловий будинок

Ворог атакував 11 "Калібрами"

У Генштабі уточнили, що під час атаки у ніч проти 6 липня ворог з акваторії Чорного моря запустив 11 крилатих ракет "Калібр". Силами та засобами ППО було знищено 7 повітряних цілей.

На жаль, частину ракет не вдалося ліквідувати – 3 "Калібри" влучили по місту Львів. Ще 1 крилата ракета – по приватному будинку у Черкаській області. Внаслідок російських терористичних атак на Львів, на жаль, є 10 загиблих мирних людей, понад 40 – отримали поранення різного ступеня важкості. Також пошкоджено та зруйновано понад 35 будинків та більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищих навчальних заклади освіти та інша цивільна інфраструктура.

Раніше повідомлялося про 10 ракет

У Повітряних силах 6 липня повідомили, що ворог атакував територію України 10 крилатими ракетами типу "Калібр", які запустили групами. Спершу ракети прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та річище Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.

Сили та засоби ППО намагалися ліквідувати ракети й за допомогою винищувачів. Проте через те, що ракети різко змінили курс, деякі цілі не встигли ліквідувати.

Ракетний обстріл Львова: коротко