"Нічний напад на мирних людей": МВС показало кадри порятунку постраждалих після удару по Львову

Ворог завдав ракетного удару по багатоповерхівці у Львові, через що було зруйновано 3 та 4 поверхи будівлі у двох під'їздах. Разом з тим згодом з'явилися світлини з місця події. На них видно, як відбувався порятунок людей.

У ніч проти 6 липня російські загарбники влучили у житловий будинок у Львові. Згодом голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко розповів та показав, що відбувалось у перші миті після удару на місці теракту.

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Рятувальна операція через удар по Львову

За словами Клименка, це був не просто удар, а підступний нічний напад Росії на мирних людей: "Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах", – написав він.

Триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 07:00 загинуло 4 людини, травмовано – 9. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували 7 осіб, евакуювали – 64,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що рятувальники продовжують розбирати завали. Водночас на місці працюють психологи: "Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу".

Що відбувалось на місці події після атаки / фото рятувальної операції від Клименка, глави МВС

Деталі атаки: що відомо

Перші вибухи прогриміли близько 02:30. Місцева влада написала про роботу ППО. Через декілька годин мер Львова Андрій Садовий констатував, що це була найбільша за час великої війни атаки на цивільну інфраструктуру.

Ворог бив по місту крилатими ракетами типу "Калібр". Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих людей та опублікував кадри наслідків теракту.

Разом з тим речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк констатувала, що цієї ночі Росія задіяла щонайменше 6 ракетоносіїв із залпом у 36 ракет.

Як констатував Клименко, усі працюють без спочинку. Власне, є інформація, що під завалами ще залишаються люди.