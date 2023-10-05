Росія поцілила по кафе та магазину на Харківщині: моторошні кадри з місця удару
Джерело:Олег Синєгубов
Російські загарбники обстріляли магазин та кафе у селі Гроза Куп'янського району, що на Харківщині. Окупанти забрали життя в майже півсотні людей.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Росія обстріляла село Гроза 5 жовтня о 13:15. Окупанти обрали для атаки місце, де було багато цивільних.
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Що розповіли в ОВА
Очільник Харківської ОВА заявив, що рятувальники з-під завалів дістали тіла 48 загиблих людей. Серед жертв є 6-річний хлопчик.
Спочатку повідомлялося про 6 поранених, серед яких є одна дитина. Медики надають допомогу постраждалим. Тривають рятувальні роботи на місці російської атаки.
Також Синєгубов поділився шокуючими кадрами з місця подій.
Росія скоїла черговий воєнний злочин / Фото Олега Синєгубова
Наслідки російської агресії / Фото Олега Синєгубова
Моторошні кадри з місця удару / Фото Олега Синєгубова
Зруйновані росіянами будівлі у селі Гроза / Фото Олега Синєгубова
Речниця Харківської ОВА Олена Шаповал заявила, що ракетний удар країни-агресорки по Грозі став наймасовішим за кількістю жертв на Харківщині від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
В ОП теж поділилися моторошними кадрами
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що кількість загиблих на цей час зросла до 49 людей. Число жертв російської атаки може збільшитися.
Росіяни – це терористи, які цинічно та свідомо вбили мирних людей,
– сказав Єрмак.
Окупанти вбили багато цивільних / Фото Андрія Єрмака
Що сказали в прокуратурі
Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих зросла до 7. Правоохоронці назвали цей жахливий інцидент черговим терором російського агресора проти мирного населення.
У прокуратурі наголосили, що Росія понесе за це відповідальність. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, було розпочато досудове розслідування.
Жахливі наслідки удару Росії по Грозі / Фото Харківської обласної прокуратури
Що відбувалося у кафе в момент атаки Росії
- У селі Гроза магазин був розташований поруч із кафе. Про це повідомив Ігор Клименко.
- Голова МВС заявив, що у цьому кафе місцеві жителі поминали померлого односельця. На території цивільного об'єкта могло бути приблизно 60 осіб. Люди перебували і в закладі харчування, і в магазині.
- У цьому населеному пункті проживало 330 людей. За словами Клименка, від кожної родини одна людина була присутня на поминках.