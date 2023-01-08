Слухали промову Путіна: окупант зізнався, хто послав на смерть мобілізованих у Макіївці

Окупант, який вижив під час українського удару по казармі з росіянами в Макіївці, назвав ім'я воєнного злочинця, який їх там зібрав. Після цього загарбник помер від важких опіків.

За даними російських телеграм-каналів, військовослужбовець Антон Головінський був рядовим 44-го мотострілецького полку, мобілізованим із Самари. Він зазнав опіків 75% тіла, пише 24 Канал.

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Під час удару окупанти слухали промову Путіна

Перебуваючи у важкому стані, російський окупант Антон Головінський розповів, що перед ударом ЗСУ їх зібрали в актовій залі. Цей наказ віддав полковник Єнікєєв Роман.

У новорічну ніч нас зібрали в актовій залі слухати промову Путіна. Нам сказали виконувати наказ, злочинний наказ полковника Романа Єнікєєва, через якого всі наші хлопці загинули,

– сказав загарбник на відео.

Головінського доставили в госпіталь в Ростов-на-Дону, де через кілька днів він помер від травм несумісних з життям. Журналіст Андрій Ціаплієнко переконаний, що це відео оприлюднили неспроста – усі поразки знову хочуть повісити на командирів середньої ланки.

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