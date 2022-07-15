Удари по університетах Миколаєва: що відомо про атаку 15 липня

російські військові завдали масованого ракетного удару по Миколаєву 15 липня. Ворожі снаряди влучили в університети міста, зокрема Кораблебудівельний імені Макарова.

24 канал зібрав для вас усю інформацію про ракетний обстріл Миколаєва 15 липня.

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Спочатку були вибухи, а потім – повітряна тривога

Оскільки Миколаїв розташований поблизу моря, то там часто "прильоти" стаються швидше, ніж оголошують про повітряну тривогу. Так сталось зранку 15 липня. Спочатку містяни о 07:45 почули вибухи, а вже об 07:47 був сигнал про можливу ракетну атаку.

Вже об 07:58 надійшла інформація від мера Миколаєва Олександра Сєнкевича. Очільник міської ради підтвердив, що у місті пролунали понад 10 потужних вибухів. Але він не акцентував на "прильотах".

Невдовзі з'явилась інформація і від глави ОВА Віталія Кіма. Станом на 08:00, передав він, надійшли відомості про ракетний обстріл. Він стався приблизно об 07:50. На той момент високопосадовець зазначив, що дані про постраждалих і руйнування уточнюються.

Ворог влучив у два університети

Пізніше Віталій Кім повідомив, що щонайменше 10 ворожих ракет влучили у два університети міста. Мовиться про педагогічний інститут, а також Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Момент влучання в університети Миколаєва зафіксували камери: дивіться відео

Високопосадовець наголосив на тому, що російські військові взялись за атаки української освіти. Тож він звернувся до представників університетів усіх демократичних держав. Їх він попрохав називати росію країною-терористкою.

Віталій Кім також розповів, що сам навчався в університеті імені Макарова. Його він закінчив ще у 2003 році. Тепер же у навчальному закладі глава ОВА здобував ступінь кандидата наук.

За словами високопосадовця, це один із двох університетів на теренах колишнього СРСР, які займаються освітою у галузі кораблебудування. Другий, додав він, – у санкт-петербурзі.

Глава ОВА підкреслив, що спочатку російські військові заблокували українські порти та море, тепер же знищують єдиний кораблебудівний університет у нашій державі. Тож він поставив риторичне питання: як би до цього поставились у росії, якби такий же університет знищили у тому ж санкт-петербурзі.

Університет імені Макарова зазнав чималих руйнувань

Співробітники ДСНС опублікували світлини університету імені Макарова після ракетного удару. На кадрах можна побачити руїни, які залишились від однієї з будівель на його території.

Ракетні удари були надзвичайно потужними. Внаслідок них залізобетонна конструкція буквально розсипалась на уламки. Встояли хіба опори, і то не всі. Крім того, загорілись дві автівки, а також спалахнула пожежа площею 100 квадратних метрів. Її вогнеборцям вдалось ліквідувати.

Наслідки ракетного удару по університету імені Макарова / Фото пресслужби ДСНС

Зауважимо, що до університету прибули 27 рятувальників, а також 7 одиниць спеціальної техніки.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич опублікував також фото поруйнованого Університету імені Сухомлинського. Також він зауважив, що вулицю поблизу навчального закладу комунальники вже прибрали. Тож рух транспорту нею вдалось відновити.



Ворог влучив в Університет імені Сухомлинського / Фото з телеграму Сєнкевича



Ворог влучив в Університет імені Сухомлинського / Фото з телеграму Сєнкевича



Ворог влучив в Університет імені Сухомлинського / Фото з телеграму Сєнкевича



Ворог влучив в Університет імені Сухомлинського / Фото з телеграму Сєнкевича

Навчання до 1 вересня не відновлять

Пізніше Віталій Кім вийшов на брифінг щодо ракетного обстрілу Миколаєва. Під час нього він наголосив, що ворог завдав серйозних руйнувань університетам. Тож відновити навчальний процес до 1 вересня просто неможливо.

Передовсім, зі слів глави ОВА, необхідно провести експертизу. Вона встановить, чи безпечно у будівлях навчатись. Зауважимо, що в один влучило 5 ракет, а в другий – 4.

Минулось без жертв

Під час брифінгу Віталій Кім також розповів про жертв і постраждалих. На щастя, ворожа ракетна атака ні в кого не забрала життя. Що стосується поранених, то їх двоє. Вони зазнали травм середньої важкості.

Очільник ОВА підкреслив, що упродовж чотирьох місяців містяни навчились жити під постійними ракетними обстрілами. Він нагадав, що місто розташоване близько до лінії фронту, а також тимчасово окупованого Криму.

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