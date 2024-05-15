Окупанти вдарили по Миколаєву: відомо про 3 постраждалих внаслідок обстрілу
15 травня 2024, 13:06Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кім
Уранці 15 травня російські війська вдарили по Миколаєву. Внаслідок обстрілу є постраждалі.
Наразі відомо про трьох осіб, які постраждали від російської атаки. Їхній стан середньої тяжкості.
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Що відомо про постраждалих у Миколаєві
Уранці об 11:36 міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті пролунав вибух. Через десять хвилин очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що по місту є два влучання.
Згодом Кім повідомив, що у внаслідок ворожого вогню у місті є постраждалі.
Внаслідок обстрілу наразі відомо про трьох постраждалих. Стан середньої тяжкості у всіх,
– розповів керівник ОВА.
Росія систематично скидає бомби на Харків
- 14 травня російські війська вдарили по Харкову КАБами. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у мережі опублікував світлину, на якій показав багатоповерхівку, яка опинилася під ворожим ударом.
- Трохи раніше, 12 травня, окупанти вдарили по передмістю Харкова. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у передмісті є два влучання.
- 9 травня ворог завдав ще одного цинічного удару. Окупаційні війська вдарили по шкільному стадіону у центрі місті. У результаті постраждали семеро людей, серед них четверо дітей.