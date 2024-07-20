Смертельний удар по Миколаєву: у лікарні помер ще один чоловік

Росія вдарила по житловому району Миколаєва ввечері 19 липня. Вранці 20 липня стало відомо, що кількість жертв внаслідок ворожої атаки збільшилася.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в лікарні помер ще один чоловік. Нагадаємо, що серед жертв російського удару – 12-річний хлопчик.

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В Миколаєву зросла кількість жертв

На жаль, стало відомо, що у лікарні помер чоловік. Співчуття близьким та рідним,

– написав Сєнкевич.

Таким чином, станом на зараз вже відомо про чотирьох загиблих через російський приліт, серед них – 12-річний хлопчик.

Зауважмо, що ще 24 особи отримали поранення, зокрема, 4 дитини. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено дев'ять багатоповерхівок, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі.

Також на чергову атаку Росії відреагував Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним та близьким загиблих і постраждалих.

Президент також опублікував фото із наслідками російської атаки і наголосив, що Росія щодня продовжує доводити, що тиску на неї замало.