Випустили ракету з Криму: Сили оборони повідомили деталі ракетного удару по Миколаєву

Сьогодні після обіду Україна стала свідком ще одного терористичного акту з боку Росії. Ворог атакував балістикою Миколаїв з тимчасово окупованої території Криму.

Внаслідок ракетного удару було пошкоджено промислове підприємство. 6 людей отримали травми, на жаль, одна жінка загинула.

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Окупанти вдарили по Миколаєву балістикою

Удень російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Сили оборони повідомили, що удару завдали балістичною ракетою з тимчасово окупованого Криму. Було пошкоджено промислове підприємство.

У ДСНС розповіли, що внаслідок чергового цинічного удару окупантів, 6 людей було травмовано. Також відомо, що одна жінка загинула.

Там додали, що на місці удару були незначні загоряння, їх оперативно ліквідували.

Що відомо про удар по Миколаєву

Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 14:29. Тоді мешканців закликали перейти до укриття, щоб не ризикувати власним життям і здоров'ям.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про гучний вибух в місті орієнтовно о 14:33 21 березня.

Тільки о 14:41 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня на Херсонщині та Миколаївщині.

Під час атаки або ракетного обстрілу найбезпечніше знаходитися в укритті або приміщенні з міцними стінами та дахом. Будьте обережними та слідуйте інструкціям місцевих влад і правоохоронних органів. Ваша безпека є найважливішою.