Випустили ракету з Криму: Сили оборони повідомили деталі ракетного удару по Миколаєву

21 березня 2024, 17:19
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Джерело:

Сили оборони півдня України

Сьогодні після обіду Україна стала свідком ще одного терористичного акту з боку Росії. Ворог атакував балістикою Миколаїв з тимчасово окупованої території Криму.

Внаслідок ракетного удару було пошкоджено промислове підприємство. 6 людей отримали травми, на жаль, одна жінка загинула.

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Окупанти вдарили по Миколаєву балістикою

Удень російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Сили оборони повідомили, що удару завдали балістичною ракетою з тимчасово окупованого Криму. Було пошкоджено промислове підприємство.

У ДСНС розповіли, що внаслідок чергового цинічного удару окупантів, 6 людей було травмовано. Також відомо, що одна жінка загинула.

Там додали, що на місці удару були незначні загоряння, їх оперативно ліквідували.

Важливо! Під час атаки або ракетного обстрілу найбезпечніше знаходитися в укритті або приміщенні з міцними стінами та дахом. Будьте обережними та слідуйте інструкціям місцевих влад і правоохоронних органів. Ваша безпека є найважливішою.

Що відомо про удар по Миколаєву

  • Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 14:29. Тоді мешканців закликали перейти до укриття, щоб не ризикувати власним життям і здоров'ям.
  • Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про гучний вибух в місті орієнтовно о 14:33 21 березня.
  • Тільки о 14:41 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня на Херсонщині та Миколаївщині.

Автор: Ярослав Погончук