У Росії не виходить стабілізувати ситуацію на нафтобазі, яку добу тому атакували дрони

В ніч на 18 червня безпілотники атакували нафтобазу в місті Азов Ростовської області Росії. Пожежу, яка виникла внаслідок атаки, досі не вдалося загасити.

Про наслідки удару розповів губернатор Ростовської області Васілій Голубєв.

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Безпілотники атакували Ростовську область

Російські надзвичайники досі намагаються загасити пожежу.

На жаль, не вдається стабілізувати ситуацію на нафтобазі в Азові, де напередодні виникла пожежа внаслідок атаки БпЛА. Ліквідувати займання досі не виходить,

– написав Голубєв.

Також о 16:40 відбулася розгерметизація 2-го резервуару.

Що відомо про удар по нафтобазі

У ніч проти 18 червня безпілотники атакували резервуари з нафтопродуктами в Азові Ростовської області. Відомо, що уражена нафтобаза належить підприємству "Азовпродукт".

Губернатор Ростовської області заявив, що "внаслідок атаки БпЛА зайнялись резервуари з нафтопродуктами". Він запевнив, що інцидент нібито минувся без жертв та постраждалих.

Джерела 24 Каналу раніше повідомили, що за атакою стоїть СБУ. За даними джерела, нафтобазу атакували дронами українського виробництва.

Уражена нафтобаза є важливою для російської економіки – через цей термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць.