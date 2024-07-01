У "Новій пошті" розповіли, що робитимуть зі втраченими після обстрілу Харкова посилками

Вдень 30 червня російські війська цинічно вдарили керованою авіабомбою по терміналу "Нової пошти" в центрі Харкова. В компанії запевнили, що відшкодують клієнтам втрачені посилки.

Авіабомба впала у декількох метрах від сортувального термінала "Нової пошти" у Слобідському районі міста. Після вибуху на місці влучання виникла пожежа на площі 200 квадратних метрів.

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Наслідки удару по терміналу "Нової пошти"

"Нова пошта" повідомила, що під час удару всі працівники зміни були у бомбосховищі і не постраждали, але є постраждалі серед водіїв вантажівок та населення.

На жаль, станом на зараз відомо про одного загиблого водія вантажівки. На місці працюють підрозділи ДСНС. Горять 7 вантажних автомобілів, ще 3 пошкоджені,

– йдеться у повідомленні компанії.

Також під час ворожої атаки було пошкоджено сам сортувальний термінал.

Посилки, які знаходились в терміналі та були знищені внаслідок влучання, компанія відшкодує згідно оціночної вартості,

– повідомили у "Новій пошті".

Водночас посилки, які перебувають у дорозі, будуть перенаправлені у інше місце для сортування.

Що відомо про обстріл Харкова 30 червня