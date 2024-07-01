У "Новій пошті" розповіли, що робитимуть зі втраченими після обстрілу Харкова посилками
Джерело:"Нова пошта"
Вдень 30 червня російські війська цинічно вдарили керованою авіабомбою по терміналу "Нової пошти" в центрі Харкова. В компанії запевнили, що відшкодують клієнтам втрачені посилки.
Авіабомба впала у декількох метрах від сортувального термінала "Нової пошти" у Слобідському районі міста. Після вибуху на місці влучання виникла пожежа на площі 200 квадратних метрів.
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Наслідки удару по терміналу "Нової пошти"
"Нова пошта" повідомила, що під час удару всі працівники зміни були у бомбосховищі і не постраждали, але є постраждалі серед водіїв вантажівок та населення.
На жаль, станом на зараз відомо про одного загиблого водія вантажівки. На місці працюють підрозділи ДСНС. Горять 7 вантажних автомобілів, ще 3 пошкоджені,
– йдеться у повідомленні компанії.
Також під час ворожої атаки було пошкоджено сам сортувальний термінал.
Посилки, які знаходились в терміналі та були знищені внаслідок влучання, компанія відшкодує згідно оціночної вартості,
– повідомили у "Новій пошті".
Водночас посилки, які перебувають у дорозі, будуть перенаправлені у інше місце для сортування.
Що відомо про обстріл Харкова 30 червня
- Вдень 30 червня в Харкові пролунали потужні вибухи. Місцева влада згодом повідомила, що російські військові завдали авіаудару майже по центру міста.
- За попередньою інформацією, росіяни вдарили КАБом типу ФАБ-500. Це другий випадок, коли російські військові по місту Харкову використовують одну з найпотужніших авіаційних бомб
- Унаслідок російського авіаудару постраждало 10 осіб, серед яких – 8-місячна дитина. Окрім того, тривають пошуки 7 осіб, які були на місці удару.