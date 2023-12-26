Storm Shadow або Scalp: Жданов висловив своє бачення удару по ВДК "Новочеркаськ"

Повітряні сили ЗСУ 26 грудня знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії. На борту могли бути боєприпаси або ударні дрони типу "Шахед".

Найімовірніше, для удару застосували або ракети Storm Shadow, або Scalp з дальністю до 200 кілометрів. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов.

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Могли застосувати Storm Shadow або Scalp

Російські окупанти намагались запевнити, що їхня ППО нібито "збила" українські літаки, однак це не може бути правдою. Олег Жданов пояснив, що Україна не випустила б свої літаки з зони відповідальності нашої ППО.

А ось те, що ми закрили простір для російської авіації на Херсонському напрямку, думаю, що частково перекрили навіть територію українського Криму, найімовірніше, відповідає дійсності. Тому навряд чи вони щось збили. Думаю, літаки працювали суто під прикриттям нашої системи ППО. Найімовірніше, були застосовані або Storm Shadow, або Scalp,

– вважає він.

Військовий експерт припустив, що Україна "добре підчистила" систему ППО росіян. Раніше ЗСУ вже знищували радіотехнічний полк загарбників, їхню зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф", а також російські літаки. Storm Shadow і Scalp – це ракети, які призначені для подолання систем ППО ворога.

"Окупанти використовують десантні засоби для перевезення важкого озброєння, важких вантажів, боєприпасів. До речі, Керченський міст не пропускає фури. Фури та автобуси йдуть на пором. Поромів не вистачає, тому використовують великі десантні кораблі", – додав Жданов.

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