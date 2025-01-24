У якому стані російська ППО: у Defense Express розповіли про удар дронами по НПЗ у Рязані

Уночі 24 січня українські сили успішно атакували промислові об'єкти на південній околиці міста Рязань, зокрема, нафтопереробний завод. Проте, відповідно до всіх нормативів, ця територія мала б бути надійно захищена засобами ППО.

Про це пише Defense Express, передає 24 Канал. Факт такого результативного удару є показником реального стану російської системи протиповітряної оборони.

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Що відомо про кількість БпЛА

Міноборони РФ відзвітувало про "перехоплення" 121 українського дрона, з яких лише 20 буцімто збили над Рязанською областю. Однак, за даними місцевих ЗМІ, рязанський НПЗ атакували 12 безпілотників.

Справжня кількість БпЛА невідома, оскільки єдиним джерелом інформації наразі є російські заяви. Але навіть озвучена самим ворогом кількість українських дронів є доволі показовою.

І цього виявилось достатнім для результативного удару по нафтопереробному заводу, який має проєктну потужність у 16-18 мільйонів тонн на рік і займає 4-5 місця серед усіх російських НПЗ за потужністю,

– пишуть у Defense Express.

Чому ППО мало б надійно захищати Рязань

Цікаво, що НПЗ вже неодноразово ставав мішенню для ударів у 2024 році та навіть отримав захист від безпілотників – натягнуті металеві троси.

Рязань також повинна була б бути щільно прикрита засобами ППО, адже там розташована відома авіабаза "Дягилево". На ній базуються дальні бомбардувальники Ту-22М3, а також 360-й авіаремонтний завод, що спеціалізується на ремонті Ту-22М3, Ту-95МС та Іл-76.

Ба більше, для удару по Рязані українські дрони мали пролетіти над прикордонними російськими областями, і навіть по прямій траєкторії це близько 470 кілометрів.

Таким чином цей удар знову доводить, що ураження навіть критичних об'єктів на території Росії можливо результативно масштабувати,

– підсумовують в виданні.

Нагадаємо, вночі 18 січня ГУР разом з іншими частинами Сил оборони України атакували російську нафтобазу "8 Марта". Супутникові знімки підтвердили пошкодження щонайменше однієї ємності з паливно-мастильними матеріалами. За словами місцевого губернатора, інцидент стався лише через падіння уламків БпЛА.