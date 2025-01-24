У якому стані російська ППО: у Defense Express розповіли про удар дронами по НПЗ у Рязані
- Українські сили успішно атакували нафтопереробний завод у Рязані, що показало слабкість російської ППО.
- Рязанський НПЗ має стратегічне значення, але не був достатньо захищений від атак.
Уночі 24 січня українські сили успішно атакували промислові об'єкти на південній околиці міста Рязань, зокрема, нафтопереробний завод. Проте, відповідно до всіх нормативів, ця територія мала б бути надійно захищена засобами ППО.
Про це пише Defense Express, передає 24 Канал. Факт такого результативного удару є показником реального стану російської системи протиповітряної оборони.
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Що відомо про кількість БпЛА
Міноборони РФ відзвітувало про "перехоплення" 121 українського дрона, з яких лише 20 буцімто збили над Рязанською областю. Однак, за даними місцевих ЗМІ, рязанський НПЗ атакували 12 безпілотників.
Справжня кількість БпЛА невідома, оскільки єдиним джерелом інформації наразі є російські заяви. Але навіть озвучена самим ворогом кількість українських дронів є доволі показовою.
І цього виявилось достатнім для результативного удару по нафтопереробному заводу, який має проєктну потужність у 16-18 мільйонів тонн на рік і займає 4-5 місця серед усіх російських НПЗ за потужністю,
– пишуть у Defense Express.
Чому ППО мало б надійно захищати Рязань
Цікаво, що НПЗ вже неодноразово ставав мішенню для ударів у 2024 році та навіть отримав захист від безпілотників – натягнуті металеві троси.
Рязань також повинна була б бути щільно прикрита засобами ППО, адже там розташована відома авіабаза "Дягилево". На ній базуються дальні бомбардувальники Ту-22М3, а також 360-й авіаремонтний завод, що спеціалізується на ремонті Ту-22М3, Ту-95МС та Іл-76.
Ба більше, для удару по Рязані українські дрони мали пролетіти над прикордонними російськими областями, і навіть по прямій траєкторії це близько 470 кілометрів.
Таким чином цей удар знову доводить, що ураження навіть критичних об'єктів на території Росії можливо результативно масштабувати,
– підсумовують в виданні.
Нагадаємо, вночі 18 січня ГУР разом з іншими частинами Сил оборони України атакували російську нафтобазу "8 Марта". Супутникові знімки підтвердили пошкодження щонайменше однієї ємності з паливно-мастильними матеріалами. За словами місцевого губернатора, інцидент стався лише через падіння уламків БпЛА.