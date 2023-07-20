Не встиг добігти до підвалу: в ОВА розповіли про пошук хлопця, що загинув через удар по Одесі

Росія ракетами атакувала Південь України, зокрема Одесу. Внаслідок цього, на жаль, є жертва. Загинув 21-річний хлопець. Згодом стало відомо, що він не встиг добігти до укриття.

У ніч на 20 липня ворог випустив по Одесі крилаті ракети. Голова ОВА Олег Кіпер в ефірі національного телемарафону розповів детальніше про пошук тіла 21-річного хлопця, що загинув внаслідок цього, – інформує 24 Канал.

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Рятувальна операція тривала шість годин

Загалом через цей обстріл є 8 потерпілих. Серед них – хлопець-підліток. Частину постраждалих було госпіталізовано до лікарні. Наразі вони у стані середньої тяжкості.

Водночас тіло загиблого хлопця-охоронця цивільної будівлі шукали тривалий час. Була надія на те, що він не помер.

Рятувальники працювали протягом шести годин, поки всі сподівалися на те, що охоронець, якому 21 рік, – живий… Але було знайдено тіло. Він загинув – не встиг добігти до підвалу, аби сховатися від ворожої ракети,

– констатував Кіпер.

Три доби терору

Ворог уже третій день націлює ракети на Одесу. Окрім того, 20 липня було завдано удару по Миколаєву, через що загинула подружня пара. Їхні тіла дістали з-під завалів, про що заявив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

Очевидно, Росія має намір знищити портову інфраструктуру України. За словами, зокрема, голова Одеської ОВА Олега Кіпера її "дуже турбує" зернова угода.

Однак окупанти наражають на небезпеку насамперед життя мирних громадян. Під час цих атак руйнувань зазнали цивільні будинки, дитячий садочок і навіть консульство Китаю.

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів росіянам на їхній терор. Він заклик загарбників готуватися до "сюрпризів", оскільки напоготові не лише Збройні Сили з армією дронів, а й флот безпілотників.