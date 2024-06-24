Росіяни вранці обстріляли Одесу: перші фото з місця прильоту у місті

Російська армія вранці 24 червня обстріляла Одесу. Внаслідок цього було зафіксовано влучання в цивільну інфраструктуру міста.

У мережі вже з'явилися перші фото після російської атаки Одеси. У поліції також розповіли деталі наслідків обстрілу українського міста.

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Як виглядає місце прильоту в Одесі після російської атаки

У патрульній поліції Одещини зазначили, що на місці подій наразі працюють підрозділи правоохоронців і рятувальників. Поліцейські також показали як виглядає місце, куди влучили окупанти.

Перші фото з місця прильоту в Одесі / Фото патрульної поліції Одещини

Наразі екіпажі патрульної поліції регулюють дорожній рух та забезпечують безперешкодний проїзд спецтранспорту,

– сказали правоохоронці.

У патрульній поліції також наголосили, що на місці триває ліквідація пожежі.

Що відомо про ранкову атаку Одеси