Смертельна атака ворога по Одесі: Світан пояснив, яку тактику обрала Росія

Росіяни завдали чергового терористичного удару по Одесі. Суть у тому, що вони раніше тренували подібний удар по Кривому Рогу.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, в чому різниця між ракетами "Іскандер-К" й "Іскандер-М". Крім того, внаслідок обстрілу Одеси постраждали електро- та газові об'єкти.

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Різниця між "Іскандерами"

Світан зазначив, що ракета "Іскандер-К" – це крилата ракета, яку випускають із пускової установки. Це аероціль. Ракета "Іскандер-М" – це балістична ракета, яка йде по балістичній траєкторії. Схожий удар балістикою росіяни завдали по Кривому Рогу.

Удар був по житлових кварталах. На цей удар за кілька хвилин з'їхались понад 250 правоохоронців. Бійці ДСНС встигли розібрати завали та встигли дістати живими понад 20 людей. На жаль, 5 було загиблими. Росіяни ж змалювали алгоритм дій правоохоронців,

– зауважив льотчик-інструктор.

Геноцидний удар по Одесі

За словами військового експерта, росіяни дочекались, коли з'їдуться правоохоронці в Одесі на перший удар і відразу ж відправили ракету другий раз. Унаслідок цього стало ще більше постраждалих і серед працівників ДСНС, поліції, медиків.

"Це геноцид українського народу російською нацією. Тут не можна виділяти окремо військових росіян. Вони розпочали перевибори свого правителя, путіноподібної істоти. Двійник переобирається, черговий трійник. Тим самим росіяни продовжують підтримувати геноцид українців", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

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