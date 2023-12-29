У мережі з'явилося моторошне відео удару по житловому будинку в Одесі

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема випустила цілі по Одесі. Внаслідок цього спалахнула пожежа в житловому багатоквартирному будинку, що зафіксувала камера спостереження.

Ніч проти 29 грудня була неспокійною. Ворог бив по нашій державі майже усією можливою зброєю, запустивши 110 цілей. Хоч більшість з них збила протиповітряна оборона, однак без руйнувань та вогню, на жаль, не обійшлось.

Дивіться також Один із будинків можуть знести: якою була атака на Одесу

Момент удару по багатоповерхівці в Одесі

Анонімні місцеві телеграм-канали Одеси опублікували відео, на якому видно момент удару російської цілі по багатоповерховому будинку, який до того ж є великим ЖК.

Обстріл одеського житлового комплексу: дивіться відео з телеграм-каналів

Допомога тим, хто втратив житло

Станом на 12:00, 29 грудня було відомо про трьох загиблих людей в Одеській області. Про це повідомляв голова ОВА Олег Кіпер. Водночас 22 людини були поранені, серед них є двоє дітей – 6 та 8 років – а також вагітна жінка. Додамо, що у важкому стані і 26-річна дівчина. Лікарі роблять усе можливе.

У міській раді Одеси інформують, що в Хаджибейському районі працює оперативний штаб для мешканців пошкоджених будинків за такими адресами:

вулиця Середня, 24;

вулиця Картамишевська, 14;

Крім того, за адресою вулиця Зелена, 44 одразу біля храму розгорнуто районний оперативний штаб. Він буде працювати найближчі дні з 9:00 до 16:00.

Дивіться також Атака по Києву: кількість жертв зросла до 3, постраждалих – майже 30

Відповідні служби на місці приймають заяви та надають консультації щодо пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення на відновлення вікон та дверей.

Водночас мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Хаджибейської райадміністрації.