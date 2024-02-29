Це – комплексна робота: Маломуж сказав, як вдалось знищити окупантів під час чергового шикування

Збройні Сили України вдарили по скупченню російських військ у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області. Там вдалося досягнути чудового результату завдяки комплексній роботі.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що такі удари – результат потужної роботи різних українських підрозділів.

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Як вдалося виявити окупантів

Як зауважив Маломуж, тут важливо, аби ефективно працювала розвідка. Також у таких ситуаціях можуть допомогти агентура на тимчасово окупованих територіях.

Важливо, що ми використовуємо комплексний підхід. Йде система розвідки, координації; керування нашими військами та завдання ударів по конкретних об'єктах. Працює наша розвідка; працює агентура на тимчасово окупованих територіях. Є технічна розвідка, яка перехоплює засоби зв'язку ворога. Так вдається чітко виявити місця розташування окупантів,

– сказав Маломуж.

Наші захисники вже неодноразово здійснювали вдалі удари по місцях розташування ворога. Буквально нещодавно аналогічна атака сталася на лівобережжі Херсонської області. Важливо, щоб такі атаки тривали і надалі. Вони серйозно деморалізують окупантів.

Ворог розуміє, що може бути загроза. Але сподівається, що їх не зачепить. Але зачепить. Ми дістаємо і будемо діставати, будемо бити та знищувати ворога. Бо не треба на нашу землю пхатися,

– підкреслив Маломуж.

Ситуація на фронті: коротко