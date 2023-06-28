Має перелом скроневої кістки, – мама 8-місячної Мії із Краматорська розповіла про стан доньки

Мала дитина перебувала в районі ракетного удару, який Росія спричинила по Краматорську. На щастя, дівчинці, якій лише 8 місяців, та її родині вдалося вижити.

Маленьку 8-місячну дівчину звати Мією. Вона отримала травми та поранення внаслідок ракетного удару Росії по Краматорську.

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У якому стані перебуває немовля

Мама дівчинки заявила, що у її доньки множинні колото-різані рани голови. А ще дитина отримала лінійний перелом скроневої кістки. Її мати також було поранено. За словами жінки, її "теж трошки зашили".

Немовля перебуває у стабільному стані. Спочатку дитину госпіталізували до однієї з лікарень Краматорська. Після цього дівчинку перевезуть до Києва, де її обстежать в "Охматдиті".

Як врятувалася жінка з дитиною

Родина Мії прийшла до піцерії за кілька хвилин перед прильотом.

Ми зайшли замовити їжу додому, ми сіли буквально на хвилиночку, поки чоловік сходив. Він прийшов, сів і нас одразу привалило, балка прилетіла,

– пояснила жінка.

За її словами, ракета була одразу за сусідньою будівлею. На щастя, стіна врятувала цю сім'ю.

Подробиці теракту Росії у Краматорську