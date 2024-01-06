Окупанти вдарили по Покровському районі: загинули 11 людей, серед них 5 – діти
Джерело:Вадим Філашкін
Вдень 6 січня російські загарбники обстріляли Покровськ на Донеччині. Ворог поцілив у приватний сектор міста.
Окупанти знову вдарили ракетами по Покровському районі у Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше з десяток людей.
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Росія вбила п'ятьох дітей у Покровську
У Покровську, а також Рівному Мирноградської громади триває розбір завалів. За попередніми даними, 11 людей людей загинули. Серед них – 5 дітей. Також відомо про 8 поранених.
У Донецькій ОВА зазначили, що противник вдарив ракетами С – 300.
Ворог цинічно б'є по цивільних, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю,
– підсумував трагічні наслідки російської атаки голова ОВА Вадим Філашкін.
Наслідки чергового злочину країни – агресорки / Фото Донецька ОВА
Раніше місцева влада повідомляла, що о другій половині дня Покровськ, а також населений пункт Рівне, перебували під ракетними ударами ворога. Зокрема, у Покровську окупанти атакували приватний сектор міста. 6 будинків зруйновані повністю. Також зазначалося, що під завалами можуть бути люди. У Рівному росіяни влучили у житловий будинок, в якому мешкала родина із 6 осіб.
Зеленський відреагував на удар по Покровську
Президент України у вечірньому зверненні заявив, що жоден з терористичних актів Росії не минеться просто так.
Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. І Росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити – нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями,
– наголосив Зеленський.
Балістикою по Покровську, авідаудари по Північному
- У ніч проти 6 січня, а також зранку цього дня окупанти здійснили атаки на населені пункти Донеччини. Росіяни вдарили по Покровську. Там палав гараж, авто, а також є влучання в адміністративну будівлю.
- Зранку ворожі літаки завдали ударів по житлових забудовах у селищі Північне. Там загинула 63 – річна жінка. Ще одна 79-річна мешканка отримала поранення. Її госпіталізували.
- Раніше загарбники атакували підстанцію та ТЕС на Донеччині.
- 4 січня ворог завдав удар по шахті у Мирнограді. Унаслідок чого вона виявилася неструмленою. У пастці під землею залишилося 17 гірників.