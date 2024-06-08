Чоловік загиблої внаслідок атаки Росії стоїть на завалах свого будинку: болюче фото з Полтавщини

Бійці Путіна вдень 7 червня нещадно обстріляли Полтавський район. Агресор влучив у приватний будинок. З-під завалів дістали жінку. На жаль, згодом стало відомо, що вона померла.

Журналісти показали фото, від якого вкрай важко стримувати емоції, – чоловік загиблої стоїть на завалах свого будинку.

До теми Ворог обстріляв Полтавський район: є влучання у приватний будинок, з-під завалів дістали жінку

На Полтавщині померла жінка, врятована з-під завалів

Так, на оприлюднених кадрах чоловік загиблої жінки стоїть на завалах власного будинку. Він нікого не пускає на це місце.

На Полтавщині чоловік загиблої стоїть на завалах власного будинку / Фото Суспільного

Що відомо про удар по Полтавщині 7 червня

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.

З-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Її госпіталізували у важкому стані.

Голова ОВА 8 червня повідомив, що на превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Лікарі боролися за її життя до останнього.

Також Філіп Пронін розповів, що внаслідок обстрілу пошкоджено понад 50 приватних будинків.

Медики надали допомогу двом людям з гострою реакцією на стрес.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Вічна пам'ять!