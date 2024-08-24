Це був останній пором, – Світан про удар по порту "Кавказ"

У четвер, 22 серпня, у порту "Кавказ", що у Краснодарському краї Росії, пролунали вибухи. Відомо, що Україна знищила російський пором "Конро Трейдер". Це був останній ворожий пором.

Пором "Конро Трейдер" було знищено ракетою "Нептун". Це 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Знищення найбільшого порома

Роман Світан зазначив, що "Конро Трейдер" – останній пором росіян. Він був знищений ракетою "Нептун". Летіло дві ракети, однак ворогу вдалося збити одну. А друга виконала бойове завдання, знищила пором та приблизно 30 цистерн з паливом. Там перебували боєприпаси, російська техніка, екіпаж, які також були знищені.

Останній залізничний російський пором, який у них був, третій. Два ми пошкодили до цього удару. Один зараз ремонтується, другий – стоїть у черзі на ремонт. А третій, найбільший пором вчора був знищений ракетою "Нептун",

– підкреслив він.

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