Усе ближче підбираємось до Кримського мосту: чим важливий удар по порту "Кавказ"

ЗСУ 31 травня здійснили влучні удари по російському порту "Кавказ" в Краснодарському краї ракетами "Нептун". Українські захисники уразили паромну переправу та завдали збитків логістиці окупантів, яка пов'язана із Кримом.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Україна, завдаючи поступові удари, стає все ближчою до Кримського мосту. Згодом, ймовірно, можуть поширюватись дії й в самому окупованому півострові.

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Підбираємось до Кримського мосту

Мусієнко наголосив, що удар завдав шкоди російській логістиці, тому по поромах теж необхідно бити. Україна все ближче підбирається до Кримського мосту. Удари по Краснодарському краю, Ростовській області та окупованому Криму свідчать не лише про завдавання Україною збитків, послаблення ворога та стратегії послідовних ударів по НПЗ та портовій інфраструктурі.

Україна, я думаю, не виключає на якомусь етапі операції витіснення російських військ з Лівобережжя Херсонщини, поширенню дій в окупованому Криму, подальшої його демілітаризації і, можливо, сухопутних операцій з часом,

– підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

Збитки для російської логістики

За словами Мусієнка, ракета "Нептун" вражає ціль з неймовірною точністю та дальністю. Удар по порту "Кавказ" є другим за величиною після Новоросійського порту. Поромна переправа використовувалась для транспортування залізничних вагонів, які переправлялись до Варни, в Болгарський порт. Потім ці вагони з нафтопродуктами кудись транспортували.

Зараз це позбавлення Росії цих можливостей,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Удари по Росії 31 травня: коротко