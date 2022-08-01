Удар по порту Одеси налякав партнерів більше, ніж українських аграріїв

Майже одразу після підписання зернової угоди між Україною, Туреччиною та ООН, а з іншого боку – країна-терористка росія, яка підписала дзеркальну угоду, росіяни завдали удару по порту Одеси. Але, попри все, судна із зерном все ж готують до виходу.

Про це 24 каналу розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Він також зазначив, що економіка – це теж частина нашої війни, тому потрібно її підтримувати усіма силами.

Важливо Складний шлях порятунку від голоду: з порту Одеси вийшло перше судно із зерном

Удар по одеському порту не злякав українських аграріїв, адже уже понад 5 місяців триває повномасштабна війна і всі розуміють, яким є наш ворог,

– зазначає Денис Марчук.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, більше на атаку по порту Одеси відреагували наші західні партнери – ті, хто забезпечує судна та їх страхування, забезпечення.

"Якщо ми побачимо позитивну тенденцію перших експортних постачань зерна, тільки тоді питання безпеки і розуміння того, що Україна виконує свої зобов'язання, сприятиме тому, що інтенсивність руху кораблів – збільшиться", – переконаний Марчук.

Коротко про зернову угоду у Стамбулі

Україна підписала угоди про відкриття зернових коридорів. росія в рамках цих домовленостей пообіцяла не блокувати наші порти, щоб ми мали можливість експортувати продукцію. Договір підписували в Стамбулі за участі ООН і Туреччини.

При цьому Туреччина отримала свою вигоду від підписання такої угоди. Державі пообіцяли пріоритет у задоволенні потреб, пов'язаних із зерном. Також вона матиме можливість купувати його дешевше, ніж інші країни світу.

Натомість росія порушила угоду, не протримавшись навіть доби. Наступного дня зранку окупанти атакували Одеський порт. На той момент там зберігалось зерно, готове до експорту. На це була відповідна реакція світової спільноти. росіяни вкотре показали, чого варті угоди з ними.